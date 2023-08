Jorge Vilda: "Hoy sí hemos demostrado que somos una selección de 23 jugadoras"

España jugará por primera vez en su historia los cuartos de final de un Mundial femenino de fútbol. Lo ha conseguido a lo grande: goleando a Suiza (1-5) y olvidando en el pasado el 0-4 que encajó ante Japón en el último partido de fase de grupos. Aitana Bonmatí fue de oro y todo le salió bien al seleccionador, Jorge Vilda, en un día en el que se la jugaba.

Presumía el técnico madrileño tras el partido, manteniendo esa pizca crítica que le acompaña hasta en los mejores días: "Nos hemos demostrado lo que podemos hacer, y no teniendo la mejor versión. Hemos hecho historia", decía a lo micrófonos de RTVE tras el encuentro de octavos de final.

Vilda, que en el último año ha aguantado el tipo ante la polémica de 'Las 15', ahora habla de "Las 23", que son las que componen esta Selección en el Mundial y de las que ya ha hecho debutar 22 (todas menos la portera Eneth Salón) en los cuatro partidos disputados en lo que va de torneo.

"Hoy sí hemos demostrado, con hechos y no con palabras, que somos una selección de 23 jugadoras", declaró Vilda. Cinco cambios introdujo en el once ante Suiza, destacando Cata Coll y Laia Codina que todavía no habían tenido minutos en el Mundial. María Pérez, que salió desde el banquillo en la segunda mitad, también debutó este sábado.

"Al final el equipo ha salido muy bien al partido, hemos llegado a los duelos y a las segundas jugadas y el fútbol se ha impuesto. Ha estado a un nivel muy competitivo y a partir de ahí sale el fútbol de España", analizó Vilda sobre la actuación a rasgos generales de su equipo ante Suiza.

"Ya hemos hecho historia y este equipo tiene mucho que decir. ¡Vamos!" Aitana Bonmatí

Tras el partido también habló Aitana Bonmatí, la estrella indiscutible del partido con sus dos goles y sus dos asistencias: "Necesitábamos recuperar sensaciones y yo personalmente también", reconocía tras lo del día de Japón. Hemos salido muy bien al partido, quitándonos presión y quitándonos cosas de la cabeza del pasado. Marcar cinco no es fácil y confío mucho en el equipo, y ahora a por los cuartos", añadía.

Por último, la '6' de España dejó un mensaje para los aficionados de cara al partido de cuartos de final, que será contra Países Bajos o Sudáfrica y se jugará el próximo viernes a las 3:00 (en horario peninsular): "Le digo a la gente que confíe en nosotras. Ya hemos hecho historia y este equipo tiene mucho que decir. ¡Vamos!", exclamó para concluir.

