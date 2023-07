La selección española sub19 revalida su título de campeona de Europa tras derrotar a Alemania

La selección española sub19 de fútbol se proclamó campeona de Europa tras derrotar a Alemania en una final de auténtico infarto que se decidió desde el punto de penalti tras el empate en el tiempo reglamentario (0-0). Las pupilas de Sonia Bermúdez decantaron la balanza a su favor en la tanda de penaltis (3-2) después de un partido de muchísima lucha en la que nadie logró imponer su ley durante 120 minutos.

Se trata de un éxito sensacional para el fútbol femenino español, que sigue creciendo a pasos agigantados. Un nuevo logro en las categorías inferiores que refrenda también el trabajo que se está haciendo en la base, ya que España revalida su condición de campeona de Europa en esta categoría.

El fallo final de Alemania, lanzando el penalti decisivo directamente fuera, sirvió para que la selección española consiguiera su quinto título continental en esta categoría, el cuarto en los últimos torneos disputados.

Nadie se impone

Era una final, y en un partido como este nadie da su brazo a torcer fácilmente. Se esperaba una gran igualdad entre España y Alemania y los pronósticos no fallaron. No fue solo que el marcador no se desequilibrara en los 90 minutos reglamentarios, sino también las sensaciones que se desprendieron sobre el terreno de juego.

La primera mitad no fue demasiado vistosa y no contó con muchos acercamientos claros a las áreas. Quizás la tensión del momento les estaba jugando una mala pasada a las jóvenes futbolistas de los dos bandos, que no terminaban de encontrar el camino para imponerse a sus rivales.

En la segunda mitad no cambiaron demasiado las cosas. La brega y la pelea por cada balón fue muy intensa, y así fueron avanzando los minutos hasta que comenzó a planear la sombra de la prórroga de forma muy seria. Estuvo a punto de evitarlo Lucía Corrales cuando gozó de un mano a mano inmejorable en el último minuto de encuentro, pero su disparo se estrelló contra el poste.

🤯 ¡LA QUE HA TENIDO ESPAÑA!



💥 Lucía Corrales ha estrellado en el poste la mejor ocasión de la @SEFutbolFem en la final.



🇪🇸 España 0-0 Alemania 🇩🇪 #U19WEURO



DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/4yuroVlFnL pic.twitter.com/PuqHQqhT7e — Teledeporte (@teledeporte) July 30, 2023

Con ese sabor de boca agridulce de haber tenido el título en la mano se marchó España a la prórroga, donde tampoco hubo nadie que fuera capaz de decantar la balanza a su favor. El Europeo se iba a decidir, por lo tanto, en los penaltis. Rebeca, Silvia y Erika anotaron sus lanzamientos y pusieron por delante a España hasta que Lucía Corrales erró.

Sin embargo, la parada de Meritxell fue fundamental para volver a poner por delante a España, aunque Sandra erró la pena máxima que podía haber valido un triunfo. Alemania sin embargo volvió a fallar y eso dejó a la selección española de nuevo como campeona de Europa sub19.

Sigue los temas que te interesan