El Barça vuelve al blanco 44 años después: la historia tras una camiseta y una tradición olvidadas

El FC Barcelona ha presentado este miércoles la que será su segunda equipación esta temporada, la 2023/2024, y destaca por el color elegido para la camiseta: el blanco. El club catalán se vestirá con el tono del eterno rival, el Real Madrid, aunque utilizará unos pantalones azules y unas medias azulgranas para mantener su identidad clásica.

Los equipos masculinos y femeninos de fútbol llevarán esta equipación, que se estrenará presumiblemente en el partido amistoso de pretemporada que los de Xavi Hernández disputarán contra el Arsenal. Será el estreno veraniego del equipo tras cancelarse el duelo contra la Juventus por un virus que afectó a la plantilla culé.

En el Camp Nou sorprenderá a más de uno ver al Barça vestir con ese blanco, un color tan asociado al eterno rival en España y en el fútbol internacional. Pero hubo otro tiempo, hasta finales de los años 70, en el que el blanco entraba también dentro de la gama de colores del club catalán. Una tradición que se desentierra 44 años después.

El Barça usaba la camiseta blanca y el pantalón azul desde los años 10 en caso de coincidir los colores con el rival, como por ejemplo ocurría con el Levante. No era habitual que ocurriera, especialmente en el fútbol español. Si eso en algún amistoso contra el equipo granota o las visitas al Pontevedra en Pasarón.

En Europa sí se hizo más común durante varias décadas. En 1952 se ganó de blanco ante el Niza (1-0) la final de la Copa Latina y el Barça lució también ese color en competiciones como la Copa de Ferias, la Recopa o la Copa de Europa. En los 60 se midió en alguna ocasión al Milan o al Inter vistiendo así.

Esto se mantuvo hasta mediados de los 70, con Johan Cruyff como la última gran leyenda culé que jugó de blanco en el Barça. En 1975 se introdujo por primera vez el amarillo (con una franja azulgrana diagonal) como color alternativa y, poco a poco, se fue esfumando el blanco.

Lo cierto es que el cambio de color no trajo mucha suerte, acumulando eliminaciones europeas dolorosas vistiendo de amarillo. El gafe se consumó entre 1984 y 1985 con las eliminaciones en la Recopa ante el Manchester United y el Metz. Se cambió al azul celeste, que hasta la Recopa 1988-1989 (ganó el Barça ante la Sampdoria) tampoco dio muchas alegrías.

El veto de Bartomeu

El blanco se fue para no volver, incluso en esta época donde los grandes equipos suelen salirse de sus tradiciones en las equipaciones alternativas. Nike ya propuso que la segunda equipación de la temporada 2020/2021 fuera de color blanco con la cruz de Sant Jordi, símbolo del escudo culé, atravesando la camiseta. Un diseño muy similar al utilizado la pasada temporada, dos años más tarde, pero apostando por el gris claro.

En 2020 no se llevó por un simple motivo: el 'no' rotundo de Josep Maria Bartomeu. La junta directiva azulgrana de aquel entonces ya tenía bastantes problemas en otros aspectos, como lo deportivo o lo económico. No quería meterse en más jardines, como una posible reacción impopular a jugar con el color del Real Madrid, y se rechazó la propuesta de la firma norteamericana.

Ahora sí, el Barça volverá a vestir de blanco casi medio siglo después. La equipación es ya una de las más llamativas de las presentadas antes del inicio de la nueva temporada y ahora toca ver cuál es la aceptación entre la hinchada culé.

