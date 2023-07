Piqué quiere el Santiago Bernabéu para un evento: "¿Pedírselo a Florentino? Estamos en ello..."

La velada del año III celebrada en el Cívitas Metropolitano fue un éxito rotundo. El rostro del evento fue Ibai Llanos, pero detrás de la organización estaban también Gerard Piqué y su empresa Kosmos, socios habituales del streamer bilbaíno. El que fuera central del FC Barcelona, retirado en 2022, está muy centrado en esta nueva etapa de su vida.

Piqué concedió este miércoles una entrevista al programa El Larguero de Cadena SER. El exfutbolista catalán repasó la actualidad del Barcelona y dio una vez más su visión sobre la rivalidad con el Real Madrid. "Sigo deseando que pierda siempre", bromeó a pesar de ya no competir como profesional.

Su cabeza está ahora mismo puesta en la Kings League, la competición de fútbol 7 que estrenó este año y ha triunfado en Twitch hasta el punto de saltar a la televisión tradicional. La siguiente Final Four de su torneo se celebrará también en el Metropolitano (16 de julio) y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿cuándo llegará al Santiago Bernabéu?

No será de momento la Kings League, pero Piqué reveló que ya hay conversaciones en marcha para llevar uno de los grandes eventos en los que está implicado al feudo del Real Madrid. Se trata de La velada del año, que en 2024 celebrará su cuarta edición y ahora cobra fuerza que se vaya a volver a celebrar en Madrid, como este año, pero en el Santiago Bernabéu.

"¿Le pedirás el Santiago Bernabéu a Florentino Pérez para la Kings League?", le preguntó Manu Carreño durante su entrevista en la SER. A lo que Piqué respondió: "Estamos en ello... No para la Kings League, pero para La velada...".

️ "El Real Madrid lo he entendido siempre como una rivalidad en la que nos iba todo"



️ "¿Pedirle el Bernabéu a Florentino? Estamos en ello para la Velada..."



"Dentro de la rivalidad, el Real Madrid es un gran club"



️ @3gerardpique, presidente de la @KingsLeague pic.twitter.com/MFtSPEXcJn — El Larguero (@ellarguero) July 5, 2023

El Santiago Bernabéu tiene previsto terminar sus obras a finales de este año o principios de 2024 y ya se están programando los primeros eventos que acogerá el estadio del Real Madrid en plena temporada. Lo hará posible el nuevo césped retráctil, la mayor de las apuestas en la remodelación del pabellón situado en el corazón de Madrid.

De momento, ya se han anunciado conciertos de los artistas Taylor Swift, Manuel Carrasco y Duki a partir del segundo trimestre de 2024. La velada del año IV podría ser otro de los eventos próximos a anunciarse, tal y como ha dejado caer Piqué.

El exjugador del Barça y de la Selección también habló en su entrevista del club azulgrana: "Tengo una cierta preocupación. Sabes que la situación económica no es la mejor, pero estamos en buenas manos. Es un presidente y una junta que esto lo ha vivido y lo dejó atrás. Ya les pasó en 2003. Son valientes y saben lo que hacen. Estamos en modo supervivencia, pero sin descartar los títulos. Hay que seguir ganando. La historia te empuja a competir cada año y levantar copas. A la vez, económicamente no eres del todo competitivo. Jugar a eso el presi lo sabe hacer muy bien. Creo que los próximos 2-3 años son cruciales".

Además, habló de su vida alejada del fútbol: "Echo cero de menos el fútbol. Es una etapa de mi vida que ha pasado. Cuando tomas la decisión de irte, la tomas. En esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco. Me fue increíblemente bien, mejor de lo esperado. Estoy muy orgulloso de lo vivido. Ni soñando me habría salido tan bien, pero quedarme en el pasado sería un error. El pasado ya no te da más. Obviamente la gente te conoce en la calle, pero esa etapa ya ha pasado. Cuando eso sucede, hay que seguir adelante", señaló.

️ ¿Echas de menos el fútbol?



️ "CERO. Es una etapa de mi vida que ha pasado"



"Quedarme en el pasado creo que sería un error"



️ @3gerardpique, en @ellarguero pic.twitter.com/g6VZtMnlan — El Larguero (@ellarguero) July 5, 2023

