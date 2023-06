España tendrá su propio Wembley: Luis Rubiales propone un estadio nacional de 40.000 plazas

La Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene un gran plan en marcha: levantar su Wembley particular. Es decir, un estadio nacional que pueda, principalmente, albergar partidos de la Selección y de competiciones organizadas por el ente federativo como la Copa del Rey. Luis Rubiales, su presidente, lo anunció este martes.

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), Rubiales aseguró que la RFEF "merece "más instalaciones", por lo que ha propuesto construir un estadio nacional, "con entre 30.000 y 40.000 espectadores y en terreno propio", después de "muchos años trabajando duro" y para crecer en patrimonio propio.

"Seguimos con el mismo patrimonio, no hemos crecido. Merecemos en la RFEF más instalaciones, tenemos el doble de selecciones y no tenemos espacio. De hecho, hay directores que trabajan en despachos compartidos, tenemos lo que tenemos, y además es una concesión, no es nuestro", señaló Rubiales.

Así, el presidente manifestó que la RFEF "merece tener un patrimonio", por lo que anunció la propuesta de la Junta Directiva de "construir un estadio nacional, con entre 30.000 y 40.000 espectadores" y "con oficinas". "Sería en un terreno propio de la RFEF y queremos presentar el proyecto en la próxima Asamblea de diciembre", explicó.

"Han sido muchos años de trabajo duro y la Federación lo merece. No es necesario ni por ley ni por estatutos, pero queremos hacerles partícipes de lo que consideramos un éxito de gestión", comentó un Rubiales que no encontró ningún impedimento durante la Asamblea para seguir adelante con la idea de construir un estadio nacional para la RFEF.

Wembley, Stade de France...

A nivel europeo, la RFEF tiene dos espejos en los que mirarse: Inglaterra y Francia. Ambos cuentan con estadios en sus capitales (Londres y París) que sirven como sede para los partidos de sus selecciones de fútbol y otros eventos deportivos, como encuentros de rugby.

Wembley es la casa de la selección inglesa desde 2007, sustituyendo al antiguo estadio construido en 1923. Tiene capacidad para 90.000 espectadores y es también sede de las finales de la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield. Además, albergó las finales de Champions League de 2011 y 2013.

Por otro lado, el Stade de France es la casa de la selección gala. Fue inaugurado en 1998, precisamente con un partido de fútbol con España como visitante, y tiene un aforo de más de 81.000 espectadores. Ha albergado tres finales de Champions, entre ellas la de 2022 en la que se coronó campeón el Real Madrid y estuvo marcada por los altercados en los exteriores del estadio.

