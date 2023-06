El referéndum con trampa del Atlético por su escudo: la abstención será como un 'sí' y no es vinculante

El Atlético de Madrid lleva más de un lustro enfrascado en una disputa encarnizada con su afición. El origen del conflicto se remonta a finales de 2016, momento en el que el club colchonero anunció que iba a sustituir el escudo tradicional por uno renovado y con aires más modernos. En aquel momento se desató una auténtica guerra que todavía dura hasta la actualidad y que provoca una situación insostenible.

El fútbol es un deporte de puro sentimiento que cada vez se desnaturaliza más por los gigantescos intereses económicos que hay detrás de él. Sin embargo, los aficionados mantienen viva la llama del romanticismo y no pueden evitar un gran sentimiento de pertenencia y arraigo con sus clubes. Son cosas difíciles de explicar, que escapan quizás a la lógica, pero los hinchas sienten amor no sólo por sus equipos, sino también por todos los emblemas y símbolos que los componen.

Eso es precisamente lo que les sucede a los aficionados del Atlético de Madrid con el escudo que perdieron en 2016. Aquel distintivo, con sus pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo, era algo que identificaba y agrupaba a todos los colchoneros. "El escudo es un elemento emocional y cohesionador de la afición rojiblanca que había conseguido un cierto grado de perfección", relata para EL ESPAÑOL José Luis Sánchez, presidente de la asociación Señales de Humo, un ente que aboga por una gestión democrática y transparente del club.

Koke Resurrección, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 Reuters

Ahora esa multitud que reclama la vuelta al escudo anterior y tirar a la basura el actual, al que todos llaman de manera despectiva 'logo', ve la luz al final del túnel. Quizás no sirva para nada, pero el Atlético de Madrid ha accedido a realizar una consulta entre sus socios sobre la conveniencia de regresar al antiguo escudo. La votación tendrá lugar durante este fin de semana en la página web del club.

Es un primer paso, es cierto, pero en muchos sectores de la afición esta medida se ha acogido con mucha prudencia. Y no sólo eso, sino que la votación tiene una trampa implícita que favorece la continuidad del nuevo emblema.

Una votación con trampa

La Comisión Social del Atlético de Madrid solicitó al club colchonero esta votación y Enrique Cerezo aceptó. Así lo comunicó la propia entidad rojiblanca a través de un comunicado en su página web, en el que ya de entrada trataba de justificar y de alabar la creación y el uso de un nuevo escudo en lugar del anterior. El proceso comenzará a las 10:00 horas de este sábado y terminará a las 18:00 horas del domingo.

A través de un enlace que el Atleti proporciona a sus socios simpatizantes, todos ellos pueden acceder a una plataforma para formar parte de esta votación. Sin embargo, esta consulta que afectará a cerca de 150.000 personas tiene truco y el club ha buscado la manera de cubrirse las espaldas para tratar de llevar los resultados a su terreno.

[Carrasco le abre las puertas al Barça: "Mi cabeza está en el Atlético, pero nunca se sabe"]

En uno de los últimos párrafos de un extenso texto dirigido a los socios se expone un punto que ha levantado polémica: "Si, por el contrario, estás conforme con la situación actual o consideras que no es relevante o conveniente plantear un nuevo cambio de escudo en estos momentos, no es necesario que hagas nada". Es decir, que todo aquel socio que, por unas u otras circunstancias, no vote en esta plataforma online contará como que su opinión es favorable a la continuidad del nuevo escudo.

Para muchos implicados esta condición supone una alteración de las cifras reales de la votación. Habrá muchos aficionados que no puedan votar por diferentes circunstancias, y otros que ni siquiera se enteren de que existe esa consulta, pero si no se manifiestan específicamente en contra del nuevo escudo durante este fin de semana se dará por sentado que apoyan al nuevo emblema que manda desde 2016.

Malestar con la gestión

Pese a que en los últimos tiempos, especialmente desde la llegada del Cholo Simeone al banquillo, el Atlético de Madrid ha conseguido grandes éxitos en diferentes competiciones, una buena parte de la grada sigue sin estar conforme con la gestión de Enrique Cerezo y de la familia Gil Marín. Ya en su día el traslado desde el Vicente Calderón al Metropolitano fue un foco de conflicto, y a ello se le suma la disputa reciente por el escudo.

"En su día conseguimos retardar el traslado del estadio, y en una manifestación desplegamos una pancarta en la que ponía 'Hoy el Calderón, mañana el escudo'. Nos referíamos por entonces a los símbolos, y al cabo de 10 o 12 años que consiguieron el traslado lo primero que hicieron fue desgajar cualquier afecto a la época dorada del Atlético de Madrid, que está muy ligada a ese escudo", dice con pena José Luis Sánchez, de Señales de Humo.

Fernando Torres marca en el último día del Vicente Calderón.

El presidente de esta asociación, que por su desencanto por la gestión no ha sido precisamente una de las más activas en esta pelea por la votación, manifiesta que el tema que centra las charlas de los atléticos es la lucha por el escudo: "El aficionado habla exclusivamente del escudo porque también sabemos que no va a haber fichajes. El caso del escudo es una situación que se ha peleado desde muchos colectivos".

José Luis Sánchez, que critica la llegada y salida de jugadores manejados por el agente Jorge Mendes, hace referencia a un hipotético informe económico que habla de unas posibles pérdidas de unos 15 millones de euros para el Atlético si se vuelve al escudo original. "No nos consta, no tenemos dicho informe ni sabemos en qué se basa. Nosotros creemos que se va a compensar con la vuelta del escudo".

[El Atlético explota el Metropolitano a la espera de la llegada del nuevo Santiago Bernabéu]

Queda claro, con las palabras del presidente de Señales de Humo, que el regreso al emblema original tiene mucho sentimiento: "El escudo y las rayas del Atlético te las inculca alguien, y lo asocias a la forma en la que te llegó. Y si no fue alguien, fue un momento. En esas rayas y en ese oso está representada la historia del club, tienes tu vínculo emocional y está ligado a muchas fotografías en tu cerebro. El antiguo es precioso, con una estética inconfundible que incluso recuerda a la parcela del antiguo Metropolitano de la Avenida Reina Victoria. Se pretende recuperar esas emociones y ese sentimiento".

Hablan los pesos pesados

No sólo los aficionados se han mostrado a favor de eliminar el conocido 'logo' y recuperar el escudo anterior a 2016, sino que un torrente de personalidades y de actores muy importantes en la historia del Atlético de Madrid han hecho lo propio en los últimos tiempos. Sorprende la cascada de mensajes en redes sociales con fotografías y referencias al emblema tradicional, algunos de ellos incluso siendo parte activa en la actualidad del Atleti.

Kiko Narváez, el Ratón Ayala, Paulo Futre, Gabi, Raúl García, Mario Suárez o Juanfran Torres han subido a sus redes sociales imágenes con claras referencias al escudo histórico. Gianluca Simeone, uno de los hijos del Cholo, publicó unas horas antes del inicio de la votación una foto con el emblema anterior a 2016. Pero no sólo eso, sino que futbolistas actuales como Koke, Saúl Ñíguez o José María Giménez también han tenido su guiño particular hacia el escudo tradicional.

La votación no es vinculante, es decir, los resultados no serán definitivos ni para una ni para otra dirección, pero al menos una parte de la afición del Atlético de Madrid será escuchada y podrá trasladar su malestar con el nuevo escudo de otra manera. Sin embargo, el truco y la artimaña que lleva intrínseca esta votación desvirtuará los resultados.

Sigue los temas que te interesan