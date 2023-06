Dani Alves rompió a llorar por la 'defensa' de Xavi Hernández: "Haz el favor de olvidarte de mí"

Esta semana se publicó la primera y hasta el momento única entrevista que ha dado Dani Alves desde la cárcel. En prisión desde el pasado mes de enero, el futbolista brasileño es acusado de violación en una discoteca de Barcelona durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022. Sin libertad provisional, en otoño se conocerá la resolución judicial del caso. En este tiempo, pocos le han defendido en público, siendo Xavi Hernández uno de ellos.

Mientras tanto, Alves ha hablado con la periodista Mayka Navarro. Esta ha relatado tanto en La Vanguardia como en El programa de Ana Rosa la conversación que mantuvo con el brasileño en el centro penitenciario Brians 2. El futbolista volvió a insistir en su inocencia, dejando alguna polémica declaración al respecto: "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, yo la perdono".

Con el transcurso de los días ha salido a la luz más sobre las palabras de Dani Alves, como a conversación que mantuvo con la citada periodista sobre las visitas que había recibido en la cárcel. El brasileño explica por qué nadie relacionado con el fútbol ha ido a verle durante los últimos meses: "La cárcel no es un lugar para ellos. Tampoco para mis hijos, ni para mis padres, ni para mi mujer... aunque al final llevaba ya tantos meses que les dejé visitarme", dijo.

[Así reaccionó Dani Alves al saber que seguirá en la cárcel: "Se probará que no soy culpable"]

Esta respuesta llega en relación a otra pregunta de Mayka Navarro: "¿Ha echado de menos a algún amigo en estos meses?". Alves respondió: "Ni a uno solo. También le digo que todos con los que he jugado al fútbol no son mis amigos... Pero sí, tengo amigos en el fútbol que incluso han querido venir a verme, pero no les he dejado".

Y el brasileño, con gesto triste según la periodista, añadió: "No dejo a nadie que venga ni quiero que nadie me defienda en público porque ahora mismo defenderme a mí es perjudicial para el que lo hace. No espero nada de nadie".

El mensaje de Xavi

Pero Mayka Navarro le recordó algo: "Xavi lo hizo", le comentó a Alves sobre la defensa del que fuera su compañero en el Barça y ahora dirige al primer equipo azulgrana. Cuando salió a la luz la detención del brasileño, esto fue lo que dijo el catalán en una rueda de prensa: "Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani".

Aquellas palabras de Xavi indignaron a parte de la sociedad y, en cambio, emocionaron a Alves: "Xavi es mi amigo, mi amigo de toda la vida y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello", dijo. Y añadió: "Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: 'Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada. Haz el favor de olvidarte de mí, que yo me cuido, tranquilo'", explicó sobre el que fuera su compañero de vestuario durante tantos años.

Dani Alves, en una imagen de archivo Europa Press

Mayka Navarro, para poner en contexto, contó que Alves se emocionó en ese preciso momento en el que habló de Xavi. "Hay dos momentos en los que Dani Alves se pone a llorar, uno es cuando habla de Xavi, del fútbol y de los amigos... el otro es al hablar de sus hijos", comentó sobre ver al futbolista brasileño totalmente roto.

Aún así, Alves parece no pensar en la condena: "saldré de aquí con la cabeza bien alta y mantendré mi proyecto de vida que es vivir en Barcelona y ver crecer a mis hijos en Barcelona. Esta es mi ciudad y hacía tiempo que había decidido que quería vivir aquí", dijo en la charla. Todavía le quedan unos meses para saber si podrá volver a disfrutar de la libertad antes de que acabe el año.

Sigue los temas que te interesan