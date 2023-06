Entre plataneras con Pedri: "El fútbol se vuelve robótico, se ha perdido la magia de las canchas"

Pedro González López, 'Pedri' (Tegueste, 2002) no es una estrella al uso. En sus vacaciones, los destinos de yates, fiestas y otros lujos pueden esperar. Lo primero es volver a casa, a Tenerife, y conectar de nuevo con su familia, sus amigos y la propia isla. Allí no importa tanto el jugador del FC Barcelona y sí ese mismo chaval, ahora crecidito, que hace no tanto correteaba por sus calles con un balón.

Ha de ser imposible no ver a Pedri sonreír cuando está en Tenerife. Más aún cuando le dicen que por una vez una (larga) jornada de grabación no será en un aburrido estudio sino en una platanera. Lo lleva en la sangre, ya que su madre trabajó en el pasado en una de ellas. Y entre el crujir de un suelo cubierto por hojas secas y rodeado de enormes racimos de plátanos también espera para conversar en exclusiva con EL ESPAÑOL.

Le rodea un séquito, casi como a cualquier otro futbolista de su talla. No en vano ha sido Golden Boy y es una de las principales figuras del Barça y de la Selección con solo 20 años. Pero en él permanece ese espíritu natural y cándido que suele a acompañar a los chicos de su edad. Habla de la vida y ríe con personas desconocidas para él y no tiene problema en irse a un rinconcito para dialogar un rato con un servidor, un periodista, esa figura a veces confrontada con futbolistas y representantes.

Cuenta que en el vestuario del Barça, Koundé le llama cariñosamente 'platanito' o 'Mr. Plátano'. En sus botas lleva la bandera del archipiélago y un ejemplar de la fruta más típica de su tierra, además de su nombre y la palabra "familia". Como dice, siempre intenta "tener al lado algo canario". Es la imagen de Plátano de Canarias y juntos llevan a cabo una campaña para concienciar sobre la consumición de alimentos sanos y evitar la obesidad infantil.

Pero también hay tela que cortar por lo que manda, la actualidad, y lo sabe: la temporada del Barça, Xavi, Messi, fichajes y objetivos para la temporada 2023/2024, algún que otro nombre del eterno rival y, por supuesto, el triunfo de España en la Nations League.

Pedri González, durante su entrevista con EL ESPAÑOL

P.- Estamos dentro de un platanar, el entorno más canario no puede ser. Lo primero que quería preguntarte es qué significado tiene para ti tu tierra.

R.- Muchísimo. Es donde me crie y siempre lo llevo con orgullo. Siempre intento tener al lado algo canario para acordarme de donde vengo y mi familia es la que me lo ha inculcado. Mi madre también tiene relación con las plataneras, trabajó en ellas y creo que es el mejor lugar donde puedo estar.

P.- No sería entre plataneras, pero siempre has dicho que aprendiste a jugar al fútbol por las calles de la isla. Cuéntame cómo era uno de esos días de fútbol de Pedri en su niñez.

R.- Pues sobre todo siempre estaba dando la lata a mi padre que quería ir a la cancha que teníamos al lado en Bajamar. Mi hermano siempre se venía con nosotros y nos quedábamos tres o cuatro horas jugando. Cuando ya nos teníamos que ir, volvía a mi casa y por fuera de ella seguía jugando, hacía una portería con lo que fuese y bueno, disfrutaba de cada momento como si fuese el último.

P.- Y de repente, todo despegó... En el fútbol profesional, con tanta exigencia y atención sobre vosotros, ¿se echa en falta a veces esa forma tan genuina de sentir el fútbol cuando eres niño?

R.- Creo que se ha perdido un poco esa magia del fútbol de cancha, por así decirlo, de hacer lo que te salga y disfrutar del fútbol. Y se está volviendo un poco más robótico. Eso no hay que perderlo, que al fin y al cabo es lo bonito del fútbol. Para lo que la gente paga una entrada es para disfrutar y ver a los jugadores que hacen espectáculo.

P.- Ancelotti decía en su última rueda de prensa de la temporada que por fin iba a poder descansar. Contó que apenas duerme antes y después de los partidos- Eso son muy pocas horas de sueño con un calendario con partidos cada tres días para equipos como Madrid y Barça. ¿Eres también una persona a la que absorba mucho la rutina durante la temporada?

R.- No, la verdad que en el descanso sí que no tengo problema. Caigo como un niño después de un partido -risas-. Es sobre todo por el cansancio que tengo de ese partido. Pero sí es verdad que a veces es un poco agobiante tantos partidos y no te da tiempo a recuperar del todo, pero gracias a Dios tenemos miles de formas para recuperar y un montón de gente que se preocupa por nuestra salud.

Las botas con las que juega Pedri González Plátano de Canarias

Aquí la conversación torna por un momento hacia la música, sobre los artistas canarios que escucha: "A veces pongo Pepe Benavente o cosas así con mis amigos para cantarlo. Son canciones que he escuchado desde pequeñito. Y luego escucho desde Quevedo a otras cosas que no te puedes ni imaginar", dice Pedri entre risas.

P.- En el último disco de otro artista tinerfeño, Cruz Cafuné, hay una canción con Quevedo en la que este dice la frase 'Canarias es la nueva Masía'. Sin quererlo, casi que parece un retrato de ti. ¿Cómo percibes la figura del futbolista del canario y, si bien no has pisado La Masía, llegas a identificarte como un chico criado allí?

R.- Sí, me pasaba mucho que había gente que, al principio de empezar en el Barça, me confundía y me decía que si había salido de La Masía y no, yo salí de Tenerife.

Y el futbolista canario creo que es un futbolista que disfruta con el balón, que ese fútbol de cancha se sigue manteniendo en Canarias. Y sobre todo disfrutamos, hacemos lo que nos sale espontáneamente y creo que el fútbol canario, el nuestro, es uno de los más bonitos.

P.- Esta ha sido tu tercera temporada en el Barça. ¿Qué nota le pones al año? ¿Ha sido justa o injusta la crítica de la gente, en los propios medios, en perspectiva de los resultados?

R.- Bueno, las críticas son normales después del palo de Europa. Creo que es una espinita que queremos quitarnos. Luego es una temporada buena, sobre todo por La Liga, que acabó de la mejor manera posible. Es un premio muy gratificante porque es todo un año trabajando para luego levantar la copa.

"Hay que soñar en grande y el Barça puede ganar la próxima Champions"

P.- Me hablas de esa espinita de la Champions. ¿Piensas que podrá quitarse pronto? ¿Ves al Barça capaz de levantar el título el año que viene?

R.- Sí, ¿por qué no? Creo que hay que soñar en grande, ¿no? No te puedes poner techo nunca. Y sobre todo tenemos un equipo joven y estoy seguro de que dentro de dos o tres años seremos aún mejores. Pero estamos mejorando muchísimo a diario y por qué no poder ir a luchar por todos los títulos.

P.- ¿Cómo es tu relación con Xavi? ¿Qué dirías que es lo que más te ha marcado en lo individual en este tiempo que has trabajado con él?

R.- Sobre todo la manera en la que coloca a la gente. Lo hacía dentro del campo y ahora lo hace de entrenador. Nos ayuda mucho. Siempre nos dice que miremos antes de recibir y creo que es una cosa muy importante, sobre todo para ver dónde están los rivales, dónde están tus compañeros y ya tener pensada la jugada antes de actuar. Es una cosa que él hacía perfecto en su día, porque si te fijas en los partidos que jugaba él siempre estaba solo. Creo que es una de las mayores cosas en las que nos ha ayudado.

Pedri González, durante la entrevista Plátano de Canarias

P.- Tuviste a Messi como capitán en tu primer año en el club. ¿Llegaste a pensar e, incluso, ilusionarte de su vuelta este verano?

R.- Salen miles de informaciones. Unas decían que sí, otras que no... No quería hacerme ilusiones, sobre todo porque es una decisión que tenían que tomar Leo y el Barça. Y yo no quería hacerme ilusiones. Si venía, ya cuando estuviera me pondría feliz y si no, como ha ocurrido, es porque se trata de una decisión que han tomado las dos partes.

P.- Y de cara al mercado, ¿qué le hace falta al equipo? Imagínate que te sientas delante de Laporta y Alemany y te dicen: "Pedri, dinos a quién traer". ¿Qué les recomiendas?

R.- Pues primero inscribir a la gente que tenemos, que creo que es lo más importante, centrarse en los que están. Y ya después puedes ver lo que se pueda fichar y lo que se puede hacer, pero todo lo bueno que venga es siempre mejor.

"Antes de fichar, primero tenemos que inscribir a la gente que tenemos"

P.- No dejas de ser un futbolista joven. A la hora de aprender, ¿te fijas más en los jugadores del pasado o en jugadores de la actualidad?

R.- Bueno, de todos. Es verdad que soy mucho de fijarme en jugadores antiguos y me gusta ver vídeos en YouTube. A veces juego a la Play y las mismas leyendas del FIFA los busco en vídeos para ver cómo eran y cómo jugaban. Y sí miro muchos vídeos de gente antigua, mientras que a los que están jugando hoy en día ya los veo cada fin de semana.

P.- ¿En quién te fijas de la actualidad y dices 'este tío es bueno de verdad'?

R.- Pues ahora el fichaje de Bellingham por el Madrid... Creo que tiene muchísimas cualidades. Otro que me sorprendió cuando jugué contra él fue Musiala. Tienen cualidades inmensas y sobre todo son también muy jóvenes.

"Me gusta el fichaje de Bellingham por el Real Madrid, creo que tiene muchísimas cualidades"

P.- Viendo cómo la Premier se carga de estrellas, la inversión del PSG... ¿tienes inquietud por jugar algún día fuera de España?

R.- Bueno, nunca descarto nada. Es verdad que todo puede pasar, pero la liga española siempre es la que me ha gustado. La Premier es otra de las mejores ligas del mundo, es una liga muy divertida de ver.

P.- Propuestas no te han faltado estos años. ¿Cómo se dice 'no' cuando te viene otro club grande de Europa con muchos millones y promesas tipo vas a ser la gran estrella del equipo?

R.- Bueno, sobre todo para mí más importante que el dinero es que donde estoy es donde siempre he querido estar. Y bueno, el Barça para mí siempre ha sido mi sueño. Dan igual los millones que otros traigan. Si estás contento donde estás, creo que lo mejor es quedarte.

"El Barça siempre ha sido mi sueño, dan igual los millones que otros traigan"

P.- Si bien las lesiones no te han dejado ir todavía a la Selección con Luis de la Fuente, ¿cómo valoras este reciente triunfo en la Nations League y cómo ves el rumbo del equipo bajo su idea?

R.- Sobre todo creo que nos da mucha confianza para el próximo campeonato. Especialmente somos una selección muy joven y queremos seguir mejorando para esos campeonatos. Y bueno, muy contento de la victoria del fin de semana y poder haber traído la Nations a casa.

P.- Teniendo tan reciente también lo del Mundial, con Luis Enrique, pero al final con un grupo casi idéntico al de ahora, ¿qué crees que es lo que falló?

R.- Pues sobre todo que nos eliminaron en una tanda de penaltis. Esta vez, ante Croacia, la ganamos. Es esa pequeña suerte... que ahora cambió. Y bueno, creo que son cosas que a veces no puedes controlar y por un pequeño detalle en un campeonato así, como el Mundial, te vas fuera.

