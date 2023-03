El Comité de Competición castiga a Sergio Canales por sus palabras sobre Mateu Lahoz

El pasado 19 de octubre, Sergio Canales fue expulsado durante el empate del Betis ante el Cádiz. El cántabro no ha olvidado aquel capítulo y después del partido frente al Valladolid se refirió a aquella tarjeta roja que le mostró Mateu Lahoz. El futbolista destacó entonces que el colegiado "la tenía premeditada y no es parte del juego".

Estas declaraciones de Canales le cuestan cuatro partidos de sanción. Así lo ha confirmado el Comité de Competición de la RFEF. "Tenía muy claro que no iba a dirigirme a él. Soy el capitán y tengo que hablar con el árbitro y hoy no lo iba a hacer, no correspondía. He intentado evitar cualquier conversación", dijo el capitán verdiblanco.

Por ello, el Comité de Competición decide sancionarle con cuatro encuentros de suspensión por lo que entienden es "exceder los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión". Además, destacan "la atribución de la premeditación al colegiado cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez al imputarle una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión".

Sergio Canales, tras su expulsión en el Cádiz - Betis de La Liga 2022/2023 AFP7 / Europa Press

El Real Betis Balompié ya ha presentado alegaciones por el castigo a su capitán. El argumento que expone la entidad del Benito Villamarín es que Sergio Canales no utilizó la palabra "premeditada", sino que dijo "predimitida" y que se quiso referir a precipitada no meditada.

Hay precedentes La pasada temporada, el valencianista José Luis Gayà dijo tras un duelo frente a Osasuna lo siguiente: "Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante. Es lo de siempre". [Robert Lewandowski es sancionado con tres partidos tras su expulsión contra Osasuna]

El futbolista del Valencia, además, señaló que "el árbitro, al descanso, nos ha dicho que si hubiera pitado el penalti sobre Bryan lo hubieran quitado desde el VAR porque no había contacto. Tampoco podemos decir nada porque te sacan amarilla como a mí al final del partido. hacen lo que quieren".

Gayà fue sancionado también con cuatro partidos de suspensión por sus palabras sobre Melero López. Las apelaciones del club blanquinegre cayeron entonces en saco roto y tanto el Comité de Apelación como el TAD ratificaron la sanción impuesta por Competición al defensa.

Sigue los temas que te interesan