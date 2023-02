El Barça se lanza a por el fichaje de Ilkay Gündogan: reunión clave de los agentes con Mateu Alemany

El Barça se encuentra de actualidad por motivos realmente convulsos. La sombra de posibles amaños arbitrales está sacudiendo al club catalán. Sin embargo, en la directiva están intentando mover otros hilos para intentar desviar la atención y también pensar en la temporada que viene. Y ahí ya empiezan a aparecer los primeros nombres de fichajes.

Uno de los grandes deseados de Joan Laporta y, sobre todo, de Mateu Alemany es Ilkay Gündogan. El futbolista del Manchester City termina contrato con el cuadro inglés en el mes de junio y saldrá al mercado como agente libre. Una oportunidad única para los azulgranas, que no disponen de margen económico para grandes operaciones.

Por eso, el fichaje de un jugador como Gündogan, que llegaría a coste cero y que podría desempeñar funciones tanto en el mediocentro como en la delantera, ya que durante su etapa con Guardiola ha aprendido a hacer funciones de falso nueve teniendo buenas cifras goleadoras. Además, se ha convertido en un especialista en el lanzamiento de penaltis.

Tal y como ha informado el periodista Gerard Romero, el Barça tiene entre ceja y ceja al jugador alemán. Tanto es así que se ha producido ya una importante reunión entre las dos partes para hablar de la posibilidad de unir sus caminos. En ella, la voz cantante la ha llevado el tío de Ilkay, quien también es su representante.

Ilkay Gundogan marca de penalti a Japón Reuters

Este ha viajado hasta la Ciudad Condal para reunirse con varios miembros importantes de la cúpula del conjunto catalán. Entre ellos Mateu Alemany, el arquitecto económico del Barça de Joan Laporta. El presidente no ha estado presente en la reunión y ha delegado en un Mateu que tiene señalado en rojo el nombre de Gündogan. Desde la entidad azulgrana consideran que no hay oportunidades así en el mercado y que por eso no pueden dejar escapar al alemán.

Reunión clave en Barcelona

Ilhan ha estado en las oficinas de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí y allí se ha reunido junto al propio Mateu Alemany y también con miembros importantes de la corte de Laporta como Jordi Cruyff, Enric Masip o Franc Carbó. Un claro indicativo de que el fichaje va muy en serio.

Las relaciones entre Ilhan y el Barça son óptimas, ya que también es el agente de Andreas Christensen, central del conjunto azulgrana que llegó el pasado verano a coste cero procedente del Chelsea. Este entendimiento total hace que las conversaciones sean bastante fructíferas y que el actual jugador del Manchester City gane puntos para ser nuevo integrante de la plantilla de Xavi Hernández.

Un cambio importante para el germano después de haber brillado en la Bundesliga con el Borussia Dortmund y en la Premier League con el equipo de Guardiola. A pesar de sus 32 años, se trata de un futbolista muy polivalente y decisivo de cara a la portería rival. Sin embargo, este curso no está rindiendo a su máximo nivel y ha perdido importancia en el fútbol ofensivo de los citizen, aunque no en las alineaciones, ya que ha disputado ya más de 30 partidos y superado ampliamente los 2.100 minutos. El Barça intenta adelantarse a los acontecimientos y ya planifica el nuevo curso.

