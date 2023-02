Críticas a la FIFA por el patrocinio de Arabia Saudí en el Mundial de fútbol femenino 2023 en Oceanía

Visit Saudi se convierte en uno de los patrocinadores del Mundial femenino de fútbol 2023 que tendrá lugar en verano en Australia y Nueva Zelanda. Un negocio que ya denuncian desde el gigante oceánico grupos por los Derechos Humanos y también desde los máximos organismos del deporte rey en ambos países.

Desde Football Australia, con el apoyo de Nueva Zelanda, se han dirigido a la FIFA para "aclarar urgentemente" la situación. Human Rights Watch ha seguido esta línea, remarcando el "desprecio impactante" por la condición de la mujer en Arabia Saudí y que esto se una a lo que tiene que ser una fiesta del deporte femenino en todo el planeta.

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 se celebra entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Una cita en la que no faltará España, que se jugará el pase a las fases eliminatorias en el grupo que completan Costa Rica, Zambia y Japón. Por primera vez, la Copa del Mundo Femenina la disputarán 32 selecciones.

Alianza FIFA-Arabia Saudí

Adidas, Coca-Cola o Visa son los patrocinadores confirmados para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. A ellos se une Visit Saudi, la autoridad en concepto de turismo del país asiático. Un acuerdo que la FIFA destaca bajo la nueva "estructura de asociación comercial" del máximo organismo del fútbol.

El acuerdo, de hecho, está dirigido para fomentar los ingresos del fútbol femenino. Aunque los intereses de Arabia Saudí con la FIFA van más allá, ya que desde la nación el Golfo Pérsico se espera que el Mundial masculino del próximo año 2030 pueda celebrarse allí, hablándose incluso de una candidatura conjunta con Grecia y Egipto.

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, ha insistido en que "la misión es organizar la Copa Mundial Femenina más grande y mejor de la historia este año y los aficionados, aquellos que aportan color, pasión y atmósfera a los estadios, serán una parte integral del éxito del torneo".

Polémica por Visit Saudi

El patrocinio de Visit Saudi ha despertado mucha polémica por el historial de opresión de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. En los últimos años, en la nación han puesto fin a la prohibición de conducir para ellas o también que al fin puedan solicitar documentos oficiales, viajar al extranjero sin compañía masculina y acudir a partidos como espectadoras.

Sin embargo, esto forma parte de una especie de espejismo, ya que la ley de tutela continúa estando en vigor. Por ejemplo, las mujeres todavía deben tener el consentimiento de un hombre para casarse o para recibir ciertos servicios médicos. Aunque lo peor no es esto, sino que un hombre, su tutor, puede emprender acciones legales por 'desobediencia' y ausencia del hogar.

Por todo esto, defensores de los Derechos Humanos han afirmado que se trata de un "caso de libro de texto de lavado deportivo". Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch ha puntualizado lo siguiente: "Es un desprecio impactante por el sufrimiento y la represión en curso de los valientes defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, otorgar a la empresa de turismo estatal saudita el patrocinio de la Copa Mundial Femenina de 2023".

"Vale la pena recordar que, en fecha tan reciente como 2018, a las mujeres y las niñas de Arabia Saudí no se les permitía practicar deportes en las escuelas, ni siquiera ver deportes en los estadios. En lugar de lavado deportivo con patrocinios para intentar rehabilitar su imagen global, sería mucho mejor para Arabia Saudí emprender reformas fundamentales de derechos humanos, incluida la defensa de los derechos básicos de las mujeres y las niñas", ha agregado Worden.

Infantino, durante su rueda de prensa REUTERS

Amnistía Australia también ha elevado la voz a través de Nikita White: "Sería bastante irónico que el organismo de turismo de Arabia Saudí patrocinase la celebración más grande del deporte femenino en el mundo cuando consideras que, como mujer en Arabia Saudí, ni siquiera puedes tener un trabajo sin el permiso de tu tutor masculino".

"Las autoridades saudíes tienen un terrible historial de abusos contra los derechos humanos, incluida la represión de las defensoras de los derechos de las mujeres. La campaña del llamado líder reformista Mohammed bin Salman no es más que un truco publicitario para tratar de diversificar la economía. Las autoridades saudíes que patrocinan la Copa Mundial Femenina serían un caso de libro de texto de lavado deportivo", ha expuesto White.

También Justine Nolan, directora del Instituto Australiano de Derechos Humanos, se ha movido en la misma línea: "La aceptación de Arabia Saudí como patrocinador de la Copa Mundial Femenina, un país donde los derechos de las mujeres están expresamente inhibidos, garantiza que los Derechos pasen a un segundo plano frente al dinero y el patrocinio".

No solo distintas organizaciones que luchan por la defensa de los Derechos Humanos se han ido pronunciando, también desde Football Australia lo han hecho: "Estamos muy decepcionados de que Football Australia no haya sido consultado sobre este asunto antes de tomar cualquier decisión". Este organismo ha reconocido que junto a New Zealand Football han escrito a la FIFA "para aclarar urgentemente la situación". Y todo a falta de poco más de cinco meses para el inicio del Mundial femenino 2023.

