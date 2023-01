Pelé, despedido por el pueblo y no por Neymar o los campeones del mundo: polémica por las ausencias

El féretro de Pelé, fallecido el jueves pasado a los 82 años de edad, llegó este martes al cementerio de la ciudad de Santos donde el tricampeón mundial con Brasil será enterrado en una ceremonia privada. De este modo, se puso fin al velatorio y el cortejo fúnebre que permitió despedir a 'O Rei' a la altura de su leyenda.

Más de 230.000 personas fueron a despedir a Pelé durante las 24 horas que estuvo abierta la capilla ardiente al público en el estadio Vila Belmiro. Entre el dolor de los familiares y el ruidoso reconocimiento de la 'torcida' del Santos, se puso fin al funeral de uno de los grandes futbolistas de toda la historia que no ha estado exento de polémica.

En Brasil se preguntan por qué hubo tan pocos rostros conocidos en el adiós de Pelé. Estuvo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que solicitó a todas las Federaciones del mundo nombrar uno de sus estados con el nombre del astro brasileño. También el presidente de Brasil, Lula da Silva, siendo la suya la visita institucional. Pero faltaron nombres del fútbol, aquellos que se abrieron camino por el legado de O Rei.

A Neymar le llueven las críticas. El astro brasileño informó que no podría acudir al funeral y mandó a su padre acudir en su nombre, pero en Brasil le echan en cara que en otras ocasiones (fiestas y carnavales) si saliera de París. La gran estrella actual de la Canarinha superó a Pelé en el Mundial como máximo goleador histórico de su selección (79 a 77).

El foco también se pone sobre los campeones del mundo de 1994 y 2002. Tan solo acudió Mauro Silva, que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Federación Paulista. En la TV de Brasil cargaron contra leyendas como Kaká o Ronaldinho: "Los pentacampeones no vinieron al velatorio de Pelé, los tetracampeones tampoco. El entrenador de la selección nacional -en referencia a Tite- no vino. Quizás porque no ganan un caché. La gente tiene que saber lo gigante que es Pelé. ¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé? Como mínimo es una falta de respeto".

Sí estuvo el plantel completo del Santos actual, además de varios veteranos del club (Careca o Elano) en el que se forjó la leyenda de Pelé. También estuvo Zé Roberto. Otras figuras históricas como Ronaldo Nazario o Romario tampoco acudieron, pero mandaron coronas de flores para el velatorio.

También ha generado controversia la actuación de la gran mayoría de clubes brasileños. Todos los de primera división mandaron flores, pero solo Palmeiras, Sao Paulo, Botafogo y, por supuesto, Santos enviaron a algunos de sus dirigentes. En clave internacional, se ha destacado que el Real Madrid envió un representante oficial para despedir a Pelé.

El exfutbolista José Ferreira Neto, ahora comentarista en televisión, dejó un contundente mensaje: "Lo importante es que el pueblo fue a despedir a Pelé, que es un ciudadano del mundo, al nivel de Mahatma Gandhi, de Mandela, que el brasileño no sabe reconocer".

El adiós de Pelé

Pelé ocupará ahora un nicho en un mausoleo en el cementerio Memorial Necróplis Ecuménica, que en el futuro podrá ser visitado por los aficionados al fútbol. Tras el cortejo fúnebre, el camión de bomberos que trasladó el ataúd lo descargo y este fue llevado a hombros por ocho cadetes de la Policía Militar, vestidos de gala, hasta el interior del cementerio.

El momento más emotivo del cortejo fúnebre fue cuando el camión de bomberos y los restos mortales del mítico delantero pasó por delante de la casa de la madre del astro brasileño, Celeste Arantes, que en 2022 cumplió 100 años de edad.

En ese lugar, familiares y amigos de Pelé, vieron frente a sus ojos el féretro de 'O Rei' desde el balcón de la residencia de Arantes, situada en el Canal 6 de Santos, donde se concentraron cientos de personas.

Los vecinos de Santos ocuparon los dos lados del canal para homenajear a su mayor ídolo y dar condolencias a la familia con cánticos del club donde Pelé pasó la mayor parte de su carrera deportiva.

