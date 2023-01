Bernardo Silva deja abierta la puerta de salida del Manchester City y se acuerda de Modric

Los rumores sobre la salida del Manchester City han acompañado a Bernardo Silva en los últimos meses. De hecho, mucho se ha especulado sobre un futuro en el Camp Nou como nuevo futbolista del Barcelona. El centrocampista portugués no ha querido hacer mención al Barça en la reciente entrevista que ha concedido a Record, pero sí que se ha referido a un más que posible adiós.

De hecho, ha hablado de su deseo de volver al Benfica. Y lo ha hecho con una auténtica declaración de amor: "Mi sueño no era jugar en el mejor club del mundo, era jugar en el Benfica". De ahí que quiera regresar algún día, aunque también ha destacado que al ver a futbolistas como Luka Modric compitiendo en un equipo como el Real Madrid de la forma en la que lo hace, le puede llevar a retrasar este deseo.

"Quiero volver al Benfica para ayudar y tengo que sentirme preparado. Si es para colgar las botas, prefiero no ir. Mi sueño no era jugar en el mejor club del mundo, era jugar en el Benfica. No sabía a qué nivel iba a llegar. Empecé con siete años y siempre jugué, de los 12 a los 17 jugué muy poco, pero después haber llegado a este nivel es un orgullo para mí porque estoy en uno de los mejores clubes del mundo. Logré llegar a la cima", ha comenzado diciendo el luso.

Bernardo Silva, en un partido del Manchester City de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"No ocultaré que mi objetivo en los últimos años, si sucede algo bueno en otros lugares, probablemente será cambiar a un nuevo proyecto. Al entrar en un nuevo equipo a la edad de 29 años, solo terminaría ese contrato a los 34 años", ha continuado explicando el todavía futbolista de los skyblues.

"Si me preguntas qué pensaba hace diez años, mi objetivo era regresar al Benfica a la edad de 32 años como máximo. ¿Qué pienso hoy? Depende de lo que pase el próximo verano. No voy a mentir, es algo en lo que pienso todos los años. Siempre ha sido un objetivo. No pude cumplir mi sueño de jugar en el Benfica cuando tenía 19, 20 años, pero todavía quiero cumplirlo", ha señalado.

Mención especial a Modric

El '10' del Real Madrid se ha convertido en un auténtico referente para sus compañeros de profesión y, por supuesto, para las nuevas generaciones. Un ejemplo de profesionalidad en el que no ha dejado de fijarse Bernardo Silva a tener de lo que ha dicho en esta última entrevista.

[Bernardo Silva fue ofrecido al Real Madrid por Jorge Mendes]

"Los jugadores, principalmente en mi posición, con mis características, juegan al más alto nivel al menos hasta los 36 años. Vemos a Modric, que tiene 37 años y sigue jugando en el Real Madrid, ganó la Champions la temporada pasada, volvió a las semifinales del Mundial... Vemos a jugadores como Xavi, como Iniesta, que jugó hasta muy tarde", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan