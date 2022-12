Una infección pulmonar por la Covid-19 obligó a Pelé a tener que ser ingresado en el hospital

El estado de salud de Pelé sigue siendo noticia. El brasileño ingresó la pasada semana en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo y rápidamente saltaron todas las alarmas. Su hija, Kely Nascimento, reveló que este ingreso se produjo como consecuencia de una infección pulmonar que debilitó todavía más el cuerpo de uno de los grandes mitos del fútbol.

"Hace unas tres semanas contrajo la Covid-19. Él está vacunado con todas las vacunas, pero por causa de los medicamentos y la quimioterapia del cáncer está frágil y desarrolló una infección en el pulmón. Por eso fue al hospital", indicó Nascimento al medio brasileño Globo.

Pelé, que durante los últimos tiempos estaba sometido a un tratamiento de quimioterapia para pelear contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado el año pasado, contaba con un frágil estado de forma, y la Covid-19 le debilitó todavía más. De hecho, en el hospital informaron de que están revisando el tratamiento que venía recibiendo, ya que no responde de la manera esperada.

El equipo médico del Hospital Albert Einstein comunicó que Pelé padecía una infección respiratoria, y que ante ello le administraron antibióticos. Ahora, parece que en las últimas horas su cuerpo ha respondido de forma favorable y progresa adecuadamente. Según el último parte médico emitido el pasado sábado, 'O Rei' sigue en tratamiento y su estado de salud es "estable".

No está en la UCI

En las últimas horas también surgieron informaciones desde dos medios brasileños, la Folha de Sao Paulo y la ESPN, en las que se aseguraba que Pelé ya no respondía a las sesiones de quimioterapia y que había pasado a cuidados paliativos. Sin embargo, su familia se ha encargado de desmentir estas informaciones de manera tajante.

Otra de las hijas de Pelé, Flávia Arantes, lo hizo también en el medio Globo: "No está en la Unidad de Cuidados Intensivos. Está en un cuarto normal, no está en riesgo. Está bajo tratamiento. Es muy injusto que empiecen a hablar de que está en estado terminal, en tratamiento paliativo. No es eso".

Pelé, en un acto público. REUTERS

Durante el pasado fin de semana el propio Pelé fue el que quiso encargarse de mandar un mensaje de tranquilidad para todos sus fans que están pendientes de su estado de salud. "Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre", dijo el brasileño a través de sus redes sociales.

En este mensaje de calma, prosiguió: "Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido.Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y mira a Brasil en la Copa del Mundo también! Muchas gracias por todo", dijo 'O Rei'.

Además, en los últimos días se han sucedido varios homenajes hacia su figura tanto en el Mundial de Qatar, especialmente en los partidos de Brasil, como en su país natal, donde varios aficionados hacen guardia a las puertas del hospital en el que se encuentra ingresado.

