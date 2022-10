Xavi Hernández: "¿Rivales de Europa League? No los he mirado todavía, pero es una posibilidad"

Xavi Hernández compareció en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará este miércoles al Fútbol Club Barcelona contra el Bayern de Múnich. El técnico no escondió que están ante una situación límite, respondió a las preguntas sobre la Europa League y lamentó no haber estado a la altura como equipo de las exigencias de una competición como la Champions League.

Sobre el Bayern

Espero un rival muy intenso, físico, tácticamente muy bien trabajado y es uno de los mejores equipos del mundo actualmente. Es un partido importante, independientemente de lo que pase en Milán tenemos que ganar y demostrar que estamos a este nivel, ya lo hicimos en Múnich. Lo de Múnich fue una desgracia futbolística.

Cree en los milagros

Tanto como milagro... Tenemos una pequeña esperanza pero está la cosa muy difícil, Cuando no dependes de ti mismo, te genera muchas más dudas. Cuando eres capaz de generar cosas por ti mismo y que todo dependa de ti, tienes más seguridad. Hay muchos números de que no pasemos, pero a veces no gana quien lo merece y a veces hay imprevistos, así que hay una pequeña esperanza.

Motivación

Creo que no debemos aflojar la mentalidad. Después de El Clásico parecía que todo era un desastre y hemos reaccionado contra dos rivales fuertes. Ahora la confianza está alta y no tenemos que bajarnos de aquí aunque no nos clasifiquemos para los octavos de final. Tenemos que demostrar que podemos competir contra rivales como el Bayern. Saldremos con ganas de demostrar que hemos cambiado la dinámica después de El Clásico.

Motivos para creer

Hay una pequeña esperanza, no tenemos que perderla nunca. Es lo último que se pierde, pero no hemos hecho los deberes, es una pena no haber puntuado en Múnich ni en Milán. La competición está siendo cruel con nosotros pero es nuestra realidad.

Mensaje a la afición

Que les necesitamos, independientemente de si estemos o no en los octavos de final vamos a dar la cara y nos vamos a dejar la piel.

No hay concentración

Nos concentramos dos horas antes en el Camp Nou. Hemos cambiado la dinámica, creemos que es mejor para el futbolista que esté en casa con su familia, y a mí tampoco me gusta demasiada concentración en el hotel, pero no es por superstición, no soy supersticioso. Si pienso que ganamos o perdemos por superstición, no vengo al trabajo.

Horario no unificado

El horario ya está marcado desde el inicio, da absolutamente igual. Nosotros tenemos que ganar el partido independientemente de lo que haga el Inter, nuestro objetivo es ganar y dar buenas sensaciones.

Motivos para creer

Siempre soy positivo, pero no dependemos de nosotros. Cuando no dependes de ti, ya no eres tan positivo. La situación no es fácil para nosotros, es incómoda. Estaremos pendientes de lo que pase en Milán.

¿Nuevo sistema?

Depende del partido, nos da más seguridad con el balón, y el otro día contra el Athletic tuvimos el medio campo más poblado. Luego quizá el Bayern te lo iguala, es una lucha táctica de los entrenadores, el otro día estuvimos muy bien. nuestro modelo de juego no cambia, no hemos jugado 4-4-2 nunca, es el mismo sistema.

La situación actual

No hemos estado al nivel en muchas situaciones de la competición, otras veces sí, yo creo que en Múnich merecimos mucho más pero es el resultado el que manda. Tengo la sensación de que lo hemos tenido en las manos, y ahora no dependemos de nosotros y podríamos estar dependiendo de nosotros. Son errores nuestros, del equipo.

Fútbol con o sin '9'

Depende de las circunstancias y del partido. Un delantero de referencia yo creo que es importante para el equipo, pero si no está te puedes adaptar a otras circunstancias o a otro sistema de juego.

Qué le diría al Viktoria Plzen

Solo falta que diga esto ya... Estoy como para dirigir al Viktoria Plzen, lo que me faltaba. ¿Crees que no tengo bastante ya? Ha sido una buena pregunta (risas).

Rivales de Europa League

No he mirado rivales, pero sí, es una realidad. Mañana estaremos pendientes del partido, lo miraremos juntos desde el vestuario y después saldremos a jugar de la mejor manera posible, a competir y a demostrar que no hemos estado al nivel y que mañana sí queremos estar al nivel de la competición aunque podamos estar fuera de los octavos de final. Si vamos a la Europa League, competiremos como leones para intentar ganarla.

Tiburones fracasados

No tengo que contestar nada a Mourinho, que si nos toca jugar, a competirla, ya nos tocó el año pasado.

Alineación condicionada

Tengo la alineación decidida desde ayer, independientemente de lo que pase en Milán.

Bayern, 'bestia negra'

Estamos motivados para mañana, para demostrar que podemos competirles. Creo que estuvimos muy bien en Múnich en el juego, ahora hay que añadirle el resultado al final.

¿Merecieron más?

Creo que hemos merecido más y que esta competición ha sido cruel con nosotros.

El central Eric García también compareció en rueda de prensa previa a este encuentro de Champions League. El defensa fue preguntado sobre las numerosas críticas recibidas en los últimos partidos después de sus errores y confesó que afrontan el partido contra el Bayern como una "final".

Críticas contra él

En el gol del Inter pude estar un poco más acertado. Siempre digo que las críticas constructivas son bienvenidas, tengo 21 años, tengo mucho margen de mejora y estoy en ese proceso. Las críticas que faltan al respeto ni me preocupan, porque son cosas en las que no entro.

Miedo a lesiones

Lo que piensan los otros jugadores no te lo puedo decir porque no hablamos mucho de ello. Personalmente, cuando juegas cada tres días te centras en lo que tienes ahora. Es verdad que está el Mundial ahí pero a nivel personal no me afecta.

Al límite en Champions

El día del Bayern en su casa croe que merecimos mucho más y terminamos perdiendo y nos fuimos jodidos. El partido en Milán por diferentes circunstancias lo acabamos perdiendo. Nos la jugamos en casa contra el Inter y nos cogió los dos partidos más importantes, el del Inter y el del Madrid, en una semana complicada.

Araújo y Piqué

Todos somos diferentes y nos complementamos el uno al otro. Son centrales 'top' mundial, y tenerlos te hace tener más competencia y dar mucho más en los entrenamientos.

Críticas duras

Eso habría que preguntarlo a las personas que en este caso cuando hay un error se ceban. Es algo que no puedo controlar, estoy centrado en jugar cada partido lo mejor que pueda. Obviamente nadie juega para hacer errores, pero de dónde vengan las críticas, ellos dirán el por qué y de dónde vienen.

