Brujas - Atlético de Madrid, la Champions league en vivo | Resultado, resumen y estadísticas del partido

Cambios de sistema: "Vamos camino de once años. Creo no recordar partidos donde no hayamos cambiado el sistema dentro del mismo partido o de uno a otro. No hemos hecho nada diferente, buscamos soluciones para el equipo. También vemos en cada momento qué ofrece el rival y cómo buscar diferentes situaciones para hacerle daño".

El Brujas: "En su momento fue un partido complejo, un 0-0 que nos costó, con el empuje de su afición. Ahora tienen un gran entrenador, con un buen estilo, muy dinámico y ofensivo, mucha presencia de jugadores en campo rival y eso genera que hayan ganado tres ligas seguidas y que sigan compitiendo en Champions ganando al Leverkusen, hacerle cuatro goles al Oporto… Todo esto habla muy bien del Brujas".

[La rueda de prensa completa de Simeone, aquí]