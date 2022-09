Las jugadoras niegan haber pedido el despido de Vilda y este se reafirma: "Tengo mucha fuerza"

Jorge Vilda ha tenido que salir al paso de las informaciones en las que se señalaba que una parte mayoritaria de su vestuario había pedido su dimisión. Para ello ha dado una rueda de prensa para aclarar cómo está la situación en el equipo tras la eliminación de España en la Eurocopa frente a Inglaterra y después lo han hecho las capitanas.

"Tengo un sentimiento de decepción y estoy dolido por la forma de proceder. Lo que pasa en el vestuario se tiene que quedar en el vestuario. Soy una persona dialogante y siempre estoy dispuesto a hablar", ha dicho el preparador sobre las filtraciones de los últimos días.

Sobre el equipo, ha indicado que "estoy orgulloso del rendimiento del equipo y del apoyo del presidente, aunque los resultados son mejorables. Me ha apoyado mucha gente del fútbol y les pido disculpas porque aún no les he contestado y lo haré cuando acabe la concentración. Tengo mucha fuerza ante lo que viene, el Mundial y varias fechas FIFA".

Jorge Vilda, en rueda de prensa de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa 2022 EFE

"Tenemos un cuerpo técnico de élite a mi lado, gente del máximo nivel, no los cambiaría por ninguno. Somos muy exigentes y tenemos un feedback constante. Yo por lo que me guío es por lo que veo en el campo, he visto estos tres días entrenamientos de gran intensidad. El test real será el partido de mañana", ha dicho antes del partido ante Hungría.

Sobre si se le ha pasado por la cabeza dimitir, ha contestado que "tengo mucha fuerza, es un privilegio estar en la selección española y seguiremos construyendo, no sólo la absoluta. Estamos a la vanguardia del fútbol femenino y tengo toda la fuerza".

También ha asegurado que "tenemos una sensación nosotros también por no haber pasado de cuartos en la Eurocopa. En esta Eurocopa ha habido errores puntuales y me responsabilizo de ellos pero no soy culpable de muchas cosas que se han dicho".

"Me veo capaz de reconducir la situación con las jugadoras, están convencidas de lo que hacemos. En el próximo Mundial queremos llegar lejos, lograr hitos que no se han conseguido como ganar por primera vez a Alemania. Creo que lo podemos hacer", ha aseverado el técnico.

Jorge Vilda también ha querido dejar claro que lo que pasa en las conversaciones privadas "se queda ahí", "pero somos gente que escucha y de claras convicciones y no somos soberbios y podemos atender a cuestiones que se pueden mejorar y en ello estamos", ha agregado.

Ambiente enrarecido

Jorge Vilda, en un partido de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa 2022 Reuters

Jorge Vilda también ha explicado por qué la comparecencia no ha sido conjunta, ya que las capitanas han aparecido después. "No controlo quien sale y quien no, al final hay un departamento de comunicación que lo gestiona. Un día soy autoritario, otro blando, se han publicado muchas cosas que no son verdad. Me da mucha rabia que todo este tema mediático haya eclipsado el éxito de la sub-20".

Sobre el brazalete de capitán en la selección, aclara que "no voy a entrar en las funciones de las capitanas porque es algo que está bien claro. Buscamos jugadores que estén involucradas 100% y jugadoras que remen a favor".

Tras el entrenador han hablado las tres capitanas: Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenni Hermoso. La primera ha asegurado que "estamos aquí porque queríamos dar nuestra versión, nadie nos ha obligado. Quiero aclarar que en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge, hemos transmitido el sentir de las jugadoras, nada más. Como capitanas tenemos la responsabilidad de transmitir esa información. Ha habido muchas filtraciones falsas".

"Nos consta que se va a intentar cambiar la situación. Ahora tenemos un par de partidos muy importantes y que nadie dude de la profesionalidad de este equipo", ha querido agregar.

Aspectos a mejorar

Paredes también ha asumido su responsabilidad: "Es verdad que he sido algo como la cabeza, pero dentro de un grupo de capitanas tiene que hablar y soy la primera capitana. En el momento que transmitimos la información fui la primera pero no la única. Es un momento complicado y lo que transmitimos es que somos un grupo ambicioso y queremos mejorar. Creemos que hay aspectos internos que se pueden cambiar. Nos hubiera gustado que se hubiera quedado dentro pero hay cosas que se han filtrado que no son verdad. Hay veces que hay que decir las cosas, aunque no sea agradable, para que cambien".

"Lo que queremos es mejorar como equipo pero nosotras somos conscientes de que jugamos al fútbol y no decidimos nada más. Me consta que va a haber modificaciones para cambiar la situación", apunta.

Irene Paredes, Claudia Pina y Marta Cardona celebran una victoria de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa 2022 EFE

Por su parte, Jenni Hermoso ha querido enfatizar que "estamos defendiendo nuestra selección. Transmitimos un mensaje de malestar generalizado, cada una es consecuente de lo que hace. Pero cuando la jugadora entra en el terreno de juego no se piensa en nada más".

Más clara ha sido Patri Guijarro, que asegura que hay "un malestar general del equipo, es lo que sentíamos al final de la Eurocopa. Tenemos un grupo que puede lograr grandes títulos y eso es lo que sentimos y por eso se decide trasladar un sentimiento de grupo".

