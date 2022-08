Las abuelas a las que no dejaron ser futbolistas: el Soccer Fest, la oportunidad una 'generación perdida'

No siempre las mujeres han podido jugar al fútbol o practicar deportes libremente. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un tiempo en el que se veían limitadas a la gimnasia y poco más. Esto comenzó a cambiar con el paso de los años. Pero para algunas el tiempo pasó. Y es ahora, con 50, 60, 70 años y más cuando pueden practicar el deporte que tanto les apasiona. Hablamos del Adult Soccer Fest.

En Chattanooga (Tennessee, Estados Unidos), se celebra este torneo, uno de los más reconocidos desde hace años en el país y que tiene como protagonistas a personas de más edad. Hay categoría masculina, pero sobre todo se pone el acento en sus divisiones femeninas.

En cuanto a las mujeres, las categorías van desde las mayores de 40; a las mayores de 50; 55; 60; 65 y 70 años. Las primeras, de fútbol once; la última, la de mujeres que superan los 70 años, de fútbol siete. Pero todo con un fin común: que aquellas que no pudieron practicar este deporte en su día, puedan hacerlo ahora. Lejos de cualquier mirada reprobatoria.

[España ya mira al Mundial: el empujón definitivo para el fútbol femenino y un torneo para soñar]

Son las mujeres de mayor edad las que están cumpliendo un viejo anhelo. Y es que hasta la aprobación del conocido como Título IX en 1972, las niñas o hacían gimnasia o algunas afortunadas jugaban con los niños. Eso sí, siempre que esto se les fuese permitido. Fue esta histórica legislación de igualdad de género la que abrió nuevos horizontes para el género femenino.

The New York Times ha recogido varios testimonios de mujeres que no pudieron jugar al fútbol de jóvenes, pero que disfrutan ahora del deporte rey. Mujeres como Sharon Murray, de 74 años. Ella es una maestra jubilada de California que explica que no tenían "lo mismo que los niños" y que eso "lo sentías".

Una falta de igualdad que también vivió Christie Williams, de 68 años. En su caso, fue en su último año de Bachillerato cuando se aprobó el citado Título IX. "Los deportes de equipo son realmente divertidos", señala. Ella no comenzó a jugar al fútbol hasta los 40 y todo gracias a la inspiración que fueron sus hijas.

Jugadoras del Adult Soccer Fest celebrado en Estados Unidos este 2022 Adult Soccer Fest

Tal y como ella apunta, el Título IX "les abrió esas oportunidades a chicas más jóvenes que yo". Nunca es tarde y eso es algo que se pone de relieve en este Adult Soccer Fest. Un torneo cada vez más popular, al que no solo acuden estas 'abuelas', sino también sus hijas, nietas, amigas y familiares. Todo para ver disfrutar a las guerreras que salieron adelante en tiempos más difíciles y que aún hoy persiguen sus sueños.

Entre las décadas de los 80 y 90 se superaron algunas barreras de género. Barreras que todavía en la actualidad se siguen derribando. Mónica Vásquez destaca que "no puedes retroceder en el tiempo", pero que jugar hace que aunque su "cuerpo tiene 61 años", su mente "se siente como si tuviera 16 o 20 otra vez".

'FutFem' hace 50 años

Muchos años y décadas han tenido que pasar hasta que se ha tomado en serio al fútbol femenino. El mejor reflejo de esto, en lo que se refiere a España, puede ser la película 'Las Ibéricas FC'. La cinta del año 1971, dirigida por Pedro Masó, refleja el pensamiento sobre la mujer de la época. La crítica la considera como una de las peores películas del cine español.

Machista y vergonzosa. La película narra la historia de la dueña de una boutique que, junto al propietario de un concesionario de coches, decide formar el equipo Las Ibéricas FC. Un combinado de fútbol únicamente formado por mujeres. Hasta aquí podría sonar normal, pero no. Ellas, perseguidas por sus problemas sentimentales y con equipaciones con las que futbolistas como Alexia Putellas, Virginia Torrecilla, Mapi León o Misa Rodríguez pondrían el grito en el cielo.

En lugar de centrarse en la lucha de la mujer por poder jugar al fútbol, en la continua guerra por la igualdad de género, se presentó a estas futbolistas como objetos sexuales para el macho ibérico de la época. Con diálogos impensables actualmente, hablando incluso abiertamente del maltrato y comprendiéndolo algunas de las protagonistas como algo normal.

Pantallazo de la película española: Las Ibéricas FC

Pocas escenas de fútbol, aunque eso sí, al menos con el guiño de que acabaron disputando un partido en el Vicente Calderón. Por suerte, esta es parte de la historia rancia y machista que ha perdurado durante décadas en España, pero que ya es cosa del pasado. Y por suerte, también, las mujeres no solo juegan al fútbol, sino que el 'futfem' es seguido por millones de personas en todo el planeta. Y en nuestro país, además, podemos presumir de tener a la mejor futbolista del mundo.

Sigue los temas que te interesan