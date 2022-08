La jugarreta del Barça a Braithwaite: le quiere echar sin cobrar su contrato y él se niega

El Barça se pone ahora el objetivo de cerrar un buen puñado de salidas tras haber sacudido el mercado con sus fichajes. Lenglet o Mingueza ya han salido, siendo Riqui Puig (a Los Angeles Galaxy) el siguiente. Pero en la lista hay más, siendo de los destacados el delantero danés Martin Braithwaite. Su marcha no será sencilla.

Braithwaite tiene contrato con el Barça hasta 2024 y no parece dispuesto a regalar lo que tiene firmado y que, por tanto, le corresponde. El acuerdo para rescindir su contrato, que es lo que desea el club azulgrana, no ha llegado y se ve complicado. En este punto, en la ciudad condal ya hablan de la rescisión unilateral del jugador.

El club ya conoce el plan de Braithwaite: no saldrá a menos que reciba lo que le corresponde de dinero por los dos años de contrato que tiene. Esto supondría un problema para el Barça, que este verano está haciendo cábalas con las famosas palancas para poder fichar e inscribir a sus jugadores.

El diario Sport revela que el Barça espera, aún así, que Braithwaite acabe saliendo este verano. La estrategia del club azulgrana sería forzar su adiós a través de mensajes que no dejan en buen lugar al jugador, como que prioriza el dinero o que en el Barça hay cierta decepción tras esperar un gesto por haber apostado por su contratación en el pasado.

El Barça lo prueba todo para avanzar en una operación salida imprescindible para cumplir con el plan económico. Hace falta aligerar la nómina de salarios para cumplir con el límite establecido por LaLiga que, a su vez, facilitaría la inscripción de los fichajes realizados y los renovados Dembélé y Sergi Roberto.

Braithwaite, con ofertas

Braithwaite cuenta con varias ofertas. En La Liga hay interés en él por parte de clubes como el Getafe o el Celta de Vigo. Además, también tendría sobre la mesa una importante oferta del fútbol saudí. Pero el danés no quiere aceptar nada hasta no ser libre y haberse llevado lo que tiene que cobrar del Barça. La carta de libertad sin 'recompensa' no es una opción para él.

Otra baza que quiere jugar el Barça a su favor es la necesidad de Braithwaite de tener minutos para ir al Mundial de Qatar con Dinamarca. Xavi no cuenta con él y así se lo hizo saber dejándole fuera de la convocatoria para la gira por Estados Unidos. El danés se quedó en Barcelona para, según el club, definir su futuro. El tiempo ha demostrado que simplemente fue una medida de presión y, por tanto, se apartó al jugador.

