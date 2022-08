La agresión a una árbitra que escandaliza a Argentina: cobarde puñetazo por la espalda

Nuevo escándalo en el fútbol argentino, pero esta vez no ha tenido nada que ver con los barrabravas y con el fútbol de élite. En este caso el hecho ha sido una brutal agresión a una árbitra en un partido de Tercera División entre Deportivo Independencia y Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

Tras una jugada en la que la colegiada señala una falta y muestra una cartulina, uno de los futbolistas, Cristian Tirone, totalmente encolerizado, corre hacia ella por la espalda y le propina un puñetazo en la parte posterior de la cabeza.

Tirone, de 30 años, jugador de Deportivo Independencia, fue detenido luego de la agresión. Por su parte, la jueza Dalma Cortadi fue a un hospital cercano y enviada a su domicilio horas después.

COBARDE | Cristian Tirone es el jugador de fútbol argentino que le pegó por la espalda a la árbitro Dalma Cortadi, el autor del hecho, es Cristian Tirone. Agresión se realizó durante la Liga Regional de Tres Arroyos de Argentina. pic.twitter.com/OJ2ODue8y9 — PIENSAPRENSA 315 mil Seguidores (@PiensaPrensa) August 1, 2022

A Cortadi los médicos le recomendaron completo reposo. "Estoy un poco aturdida con lo que pasó, pero bien, acompañada de la familia y de compañeros que me contienen. El golpe fue en la nuca, un golpe de puño, cuando caigo me golpeo el codo", dijo la árbitra a Vía Tres Arroyos.

La árbitra describió lo sucedido: "Yo lo expulso porque él me insulta, y allí me agrede, yo ni lo espero porque estaba anotando su nombre en la tarjeta cuando siento el golpe, cuando caigo ya no me acuerdo más nada".

"Recién estoy cayendo sobre lo que pasó, lo único que quiero es justicia. Acá no importa el género, no importa si soy mujer o varón, lo que importa es que no haya este nivel de agresión ni a nivel futbolístico ni en ningún lado. Estas personas así, no pueden estar adentro de la cancha porque yo la saqué barata, pudo haber sido mucho peor. Hice la denuncia penal", apuntó.

[Brutal agresión en grupo a un futbolista de solo 15 años en un pueblo de Sevilla: "Te voy a matar"]

Una nueva agresión en el mundo del fútbol, que sufre este tipo de actos violentos en todos los países. En España, sin ir más lejos, un chico de tan solo 15 años recibió el pasado mes de junio una brutal paliza durante la disputa de un partido de fútbol en su pueblo mientras participaba en el Campeonato de la Magdalena. La madre del chico quiso denunciar la paliza que ha recibido el menor.

Una situación dantesca y que provocó graves lesiones al joven. El jugador de solo 15 años terminó el encuentro con arañazos en la zona lumbar, heridas en los labios y el consecuente y desmedido daño psicológico de verse en un trance tan complicado. Varios chicos le propinaron una paliza y le sujetaron hasta que otro más llegó desde la grada para volver a golpearle con violencia.

Todo sucedió en el Campo de Fútbol Manolo Jiménez de la localidad de Arahal donde el chico recibió patadas, puñetazos y amenazas de verbales de extrema gravedad por parte de jugadores del equipo rival. Su madre fue la encargada de denunciar el caso y de publicar una carta donde ha sucedido todo.

