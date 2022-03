Un grupo de padres salta al campo y amenaza al árbitro durante un partido de juveniles en Barcelona

🔴 Victòria del Juvenil "A" per 2-1 amb els gols de Pol i Gerard.



ℹ️ L'àrbitre ha decidit suspendre el partit per invasió de camp per part dels pares de l'equip contrari. #NAISE | #valorsNAISE | #AKO pic.twitter.com/2oIodEHvJy