Se roza la tragedia en la Conference: un futbolista salva a su compañero de tragarse la lengua

En el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la Conference League entre el Fehervar FC y el Gabala se produjo un impresionante accidente que por fortuna no acabó en tragedia.

La escena ocurrió en el MOL Aréna Sóstó, de Hungría, cuando a los 33 minutos de la mitad inicial chocaron el lateral derecho Ilkin Qirtimov y el alemán Marcel Heister, llevándose el primero de ellos la peor parte: cayó automáticamente sobre el césped, comenzó a dar vueltas en el campo y a convulsionar, en una durísima imagen que recorrió el mundo.

Fue el capitán del club visitante, Asif Mammadov, quien se abalanzó sobre su compañero para evitar que se atragantara con su propia lengua mientras convulsionaba y resto de futbolistas esperaban la llegada del personal médico al lugar.

Después de recibir asistencia médica, Qirtimov, de 31 años, abandonó el terreno de juego en camilla y fue enviado directamente al hospital para ser sometido a pruebas médicas, quedando fuera de peligro minutos después: "Ilkin Qirtimov, quien se lesionó en el partido de ayer con Fehervar, está en buenas condiciones y regresa a casa con el equipo", escribió la cuenta oficial del club de Azerbaiyán, afortunadamente.

Rápidamente entró en el recuerdo la imagen de la Eurocopa con el danés Christian Eriksen, quien se había desplomado sobre el campo por problemas cardíacos, siendo Simon Kjær el que se convirtió en héroe.

[Christian Eriksen vuelve a jugar al fútbol profesional tras sufrir una parada cardíaca en la Eurocopa]

Eriksen caía desplomado en el césped del Parken Stadion de Copenhague. Una imagen, un momento y unos minutos que nadie podrá olvidar en mucho tiempo. El colapso televisado del centrocampista danés del, entonces, Inter de Milán conmocionó a gran parte de la sociedad y volvió a poner sobre la mesa el debate de los problemas del corazón en este deporte.

De hecho, el primer año pospandémico, posconfinamiento y posvacunación ha dejado varios sustos en la hierba de los estadios de fútbol. El Kun Agüero tuvo que anunciar su retirada de los terrenos de juego después de sufrir una arritmia el pasado 30 de octubre.

No fue el único. Adama Traoré, delantero de 26 años, del Sheriff Tiraspol, tuvo que salir del campo durante el enfrentamiento del equipo de Transnistria ante el Real Madrid. El mes de diciembre dejó dos casos más: Victor Lindelof, del Manchester United, y el polaco Piotr Zielinski, del Nápoles.

Retirada prematura

Algunos han tratado de relacionarlo con el virus y las vacunas, pero se ha demostrado que no tenían relación. En el caso de Eriksen, no se había vacunado y no había dado positivo en coronavirus antes de sufrir el paro cardiaco. Agüero, por su parte, sí había pasado el virus, mientras que Lindelof no y Zielinski dio negativo en las pruebas que se le realizaron. Eso sí, también hay casos de miocarditis como los de Leo Ponzio y Lucas Barrios debidos al contagio.

Ahora, con 30 años, Eriksen, que registró 52 goles y 71 asistencias en 237 partidos jugados por Premier League, ha firmado un contrato que lo mantendrá en el Manchester United al menos hasta junio de 2025.

Tras la confirmación del fichaje, el danés dijo: "El Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble".

Sigue los temas que te interesan