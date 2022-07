España no puede con Alemania y buscará los cuartos de la Eurocopa en la última jornada

España deberá esperar para sellar su billete para la Eurocopa Femenina 2022. La Selección se enfrentó a Alemania en el Brentford Community Stadium para intentar ganar por primera vez en su historia al combinado germano. Pero un gol tempranero de Bühl y la sentencia posterior de Popp dejaron a las de Jorge Vilda con la miel en los labios. [Narración y estadísticas: Alemania 2-0 España]

No pudo ver puerta España y eso que lo intentaron varias jugadoras, sobre todo en los primeros 45 minutos de partido. Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Lucía García o Aitana Bonmatí tuvieron oportunidades, pero no acabaron de culminar ninguna de ellas. Los errores condenaron a las nacionales.

El resultado no refleja lo visto en el campo. Alemania estuvo más certera, aunque el peso del juego lo llevó España. Pero los goles marcan los resultados y son las germanas las que ya están en cuartos de final de la Euro. La Selección se jugará el ser o no ser en el torneo ante Dinamarca en la última jornada. Las españolas dependen de sí mismas, si ganan o empatan estarán en la siguiente fase.

Desconexión inicial

Como ya pasó ante Finlandia, España comenzó el partido por debajo en el marcador. Grave error de Sandra Paños nada más se cumplía el minuto 2. Fallo de la guardameta en la salida del balón. El esférico acabó en posesión de Klara Bühl, quien regateó a Irene Paredes y no falló para abrir la lata a las primeras de cambio. Otra vez una desconexión inicial dejó a la Selección tocada.

Tocada, pero no hundida. La Selección se hizo a partir de ahí con el balón. Pero el toque y la posesión no siempre es sinónimo de gol y victoria. Una vez más se volvió a demostrar. Alemania no se mostró incómoda dando el esférico a su rival. Y así España gozó de ocasiones más o menos claras hasta el descanso. La más importante, la de Lucía García.

Mariona Caldentey se lamenta tras una ocasión fallada Reuters

En el mano a mano con Frohms, la delantera regateó a la portera de Alemania, pero Lucía García se encontró con el lateral de la red al quedarse con muy poco ángulo para armar su disparo. La segunda mejor oportunidad la firmó Mariona Caldentey, quien se sacó un gran recurso para dar rosca a un tiro desde el fuera de área que rozó la escuadra germana.

Con la Selección cerca del gol del empate, llegó el gran jarro de agua fría del encuentro. Alexandra Popp puso tierra de por medio en el marcador a la salida de un córner. Saque de esquina muy mal defendido por parte del combinado español, que aprovechó la capitana de Alemania para, pasada la media hora de partido, dejar encaminada la victoria germana.

Mucho con muy poco

Habían concedido demasiado las de Jorge Vilda para cómo se estaba desarrollando el encuentro. La sensación era de injusticia, pero también de seriedad por parte de las germanas, muy conscientes de que su plan no pasaba por amasar la pelota y llegar a cuentagotas. Con aprovechar las que tuvieran les valía.



Con el 2-0, Alemania estaba dónde quería y pudo rematar la faena cuando Irene Paredes rozó la expulsión al derribar a Popp en un uno para uno. La colegiada no señaló nada y dejó con vida a España, que atacó la banda derecha de Felicitas Rauch hasta conseguir que la sustituyeran. Esto no frenó los centros inertes de las españolas, que no tuvieron la primera clara de la segunda mitad hasta los últimos 20 minutos, cuando Caldentey conectó una volea que repelió con un paradón Frohms.



En medio de la insistencia española, Alemania hizo el tercero, anulado por claro fuera de juego de Tabea Wassmuth, y, pese a los arreones finales, España se quedó sin el premio de un gol que merecieron, pero que no supieron rematar.



Alemania, intratable en las fases de grupos, donde nunca ha perdido en su historia de las Eurocopas (15 victorias y cuatro empates), se sostiene en el primer puesto del Grupo B con seis puntos, seguida por España, con tres, y por Dinamarca, que hizo los deberes contra Finlandia y suma tres unidades. España se jugará su continuidad en el torneo contra las danesas el próximo sábado de nuevo en Brentford. Valdrá un empate para asegurarse un puesto entre las ocho mejores de la Eurocopa.

Alemania 2-0 España

Alemania: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch (Kleinherne, 62'); Oberdorf, Dabritz (Dallmann, 72'), Magull (Lattwein, 46'); Huth, Popp (Wassmuth, 62') y Bühl (Brand, 87').

España: Paños; Batlle, Paredes, León, Ouahabi; Alexandri (Del Castillo, 70'), Bonmatí, Guijarro; S.García (Cardona, 70'), L.García (Pina, 62') y Caldentey (Guerrero, 84').

Goles: 1-0, 3' Bühl; 2-0, 37' Popp.

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA) amonestó a las alemanas Rauch (27') y Oberdorf (86').

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo B disputado en el Brentford Community Stadium (Londres, Inglaterra) ante 16.037 espectadores.

