Alexia Putellas, operada: entre 10 y 12 meses de baja

La capitana del Barcelona Alexia Putellas fue operada este martes "satisfactoriamente" de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le tendrá "entre 10 y 12 meses de baja", según informaron los servicios médicos del club azulgrana. Una cifra que parece superior a los meses de baja que suelen estimarse tras las intervenciones en ligamentos cruzados rotos, que suelen ser entre 6 y 9 meses.

Putellas, ganadora del último Balón de Oro, que fue operada en el Hospital de Barcelona, se lesionó el pasado 5 de julio en un entrenamiento de la selección española previo a la Eurocopa de Inglaterra, que ya ha comenzado para las de Jorge Vilda.

Tras la intervención, la delantera barcelonesa iniciará una recuperación que le podría tener apartada de los terrenos de juego toda la próxima temporada.

Alexia Putellas, en un entrenamiento de la selección española de fútbol femenino AFP7 / Europa Press

Alexia Putellas ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores después del jarro de agua fría que supone quedarse fuera de la UEFA Women's Euro England 2022. Una lesión deja a la jugadora del Fútbol Club Barcelona sin el objetivo por el que lleva peleando tantos meses. Pese al golpe, la centrocampista ha asegurado que será "una aficionada más" de la selección española en la Eurocopa.

Fue el pasado martes, a tan solo un día del comienzo de la Eurocopa Femenina, cuando se confirmó la peor de las noticias para la expedición de España: Alexia Putellas sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Lesión que llegó durante el entrenamiento del día.

"No sé cómo empezar a escribir estas líneas. Miro la foto y veo lo rápido que puede cambiar todo en un apoyo o un segundo, pero lo primero que me ha confirmado esta situación es el amor real y puro que siento hacia este deporte. Podría culparlo de porqué ahora, porqué a un día de que empezara la Eurocopa que tanto tiempo llevo deseando y trabajando, pero no lo hago", decía la centrocampista culé tras conocer la lesión.

"Siento que he sido una privilegiada durante mucho tiempo. Solo me nace agradecimiento por toda esa felicidad diaria tan difícil de conseguir para cualquier persona. Me di cuenta hace mucho tiempo y puedo decir que disfruté todo el camino hasta día de hoy", continuó la futbolista.

Apoyo para sus compañeras

Aunque no sea con sus compañeras en el campo, la jugadora española aseguró que será una más en las gradas. De hecho ya estuvo en la grada en el debut frente a Finlandia: "Sin duda, seré una aficionada más durante un tiempo y viviré, gritaré y vibraré todos los momentos desde la grada". "Compañeras, estoy con vosotras y con confianza plena. Sé de lo que sois capaces de hacer cada día y de lo poderosas que sois. Creedlo y a por ello", añadió.

Por último, Alexia Putellas se acordó de todos aquellos que se han lamentado por su lesión y que han tenido un momento para mandarle su apoyo: "Agradezco absolutamente todos los mensajes y detalles que he recibido. Muchas gracias de corazón". "Nos vemos pronto", sentenció.

