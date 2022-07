Lewandowski cede y empezará la pretemporada con el Bayern

El de Lewandowski va camino de ser el culebrón del mercado de fichajes de este verano. Con contrato hasta junio de 2023, desde que acabó la temporada el delantero polaco del Bayern ha repetido en numerosas ocasiones que quiere salir, que su etapa en Múnich se ha acabado y que espera que el club le abra la puerta de salida.

Nada más lejos de la realidad y, a pesar de que el Barça es el principal interesado, el Bayern no ha cedido ni un centímetro. Toda la plana mayor del club muniqués ha manifestado públicamente en las últimas semanas su intención de no dejar salir a Lewandowski, jugador clave en las últimas temporadas del Bayern y que esperan que así siga siendo en el futuro.

"Una cosa es segura, mi etapa en el Bayern ha terminado. Mi salida es la mejor opción para ambas partes. Creo que no me pueden retener solo porque crean que pueden", aseguró Lewandowski a principios de junio durante la concentración con su selección para los partidos de la Nations League.

Robert Lewandowski, en el último partido de la temporada 2021/2022 del Bayern Múnich Reuters

De momento lo están consiguiendo, y aunque Lewandowski dijo en un primer momento que no volvería a la disciplina bávara ahora parece que se ha retractado a través de su agente, Pini Zahavi. 'Lewan' ha comunicado tanto a Barça como a Bayern que este martes comenzará la pretemporada con el que todavía es su equipo.

Eso no significa que Lewandowski haya cambiado de opinión, ya que sigue queriendo marcharse al Barcelona, pero la falta de una oferta en firme por parte del club culé le 'obliga' a presentarse en la ciudad deportiva del Bayern. La realidad es que la situación económica del Barça le da poco margen de movimientos, aún tiene que activar más palancas para poder hacer más fichajes después de confirmar los de Andreas Christensen y Frank Kessie.

[Hoeness: "El Barça debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta por Robert Lewandowski"]

En los últimos días se llegó a filtrar por parte de un periodista alemán que en el Bayern dudaban de la viabilidad económica del Barça a medio plazo. Unas palabras que el propio periodista matizó después pero que ponen el foco en los problemas financieros que existen en el Camp Nou.

Además, el Bayern no tiene intención de moverse en sus peticiones por Lewandowski. No le quiere dejar salir, pero si se ve obligado a hacerlo no será gratis. Pretende recaudar 50 millones más variables por el delantero de 34 años al que todavía le resta un año de contrato.

El Barça se atasca

Así las cosas, el fichaje del polaco por el equipo culé se encuentra en un estado similar que el de Raphinha, jugador del Leeds. Hay acuerdo con el jugador pero no con el club de procedencia ni tampoco una oferta en firme.

Por si fuera poco, en los últimos días han aparecido varias informaciones que aseguran que el PSG vuelve a entrar en la pelea por fichar a Lewandowski. El nombre del equipo francés ya apareció hace un mes y cuando parecía descartado en la carrera por el fichaje uno de los clubes más poderosos económicamente del mundo vuelve a entrometerse en el camino del Barça.

