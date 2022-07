Cristiano Ronaldo, en rebeldía: tampoco irá a la gira con el United

Cristiano Ronaldo no quiere seguir en el Manchester United la temporada que viene. El futbolista portugués no ha vuelto todavía de sus vacaciones a pesar de que esta semana tendría que haber empezado a entrenar junto a sus compañeros. Ahora, después de alegar motivos familiares para no volver, Sky Sports adelanta que tampoco viajará este viernes con el resto del equipo a la gira que tiene planificada por Asia y Australia.

A pesar de sus 37 años, Ronaldo considera que todavía puede llegar hasta los 40 en plenitud, pero lo quiere hacer en un equipo que le permita seguir peleando por cosas importantes. Además, en su decisión ha pesado mucho que los red devils no jugarán la Champions la temporada que viene.

La cuestión es que no muchos clubes pueden aspirar a fichar al astro portugués. Pocos candidatos aparecían en escena con garantías y es el Chelsea el que se ha colocado como claro favorito a su contratación.

Cristiano Ronaldo, en un partido contra el Chelsea Reuters

En Inglaterra y Portugal los medios van estrechando el cerco. El periodista británico Pete O'Rourke apunta a una oferta del Chelsea de 14 millones de libras y Bruno Andrade, de CNN Portugal, señala que el United empezaría a negociar a partir de los 15 millones. La diferencia, por tanto, es mínima entre una parte y otra.

El nuevo dueño del Chelsea, Todd Boehly, quiere construir un equipo aspirante a todo y ya tiene preparados varios movimientos. El primero está a punto de cerrarse y es el fichaje de Raheem Sterling, procedente del Manchester City, mientras que a la vez se negocia para la contratación de Jules Koundé, central del Sevilla. Cristiano Ronaldo sería la guinda al proyecto.

Quien ya ha dicho 'no' a Cristiano es el Bayern Múnich. Se rumoreó con el interés del club bávaro, más todavía por la posible salida de Robert Lewandowski rumbo al Barça. Pero Oliver Kahn, presidente del Consejo Directivo de la entidad alemana, lo descartó: "Pese a todo lo que admiro a Cristiano Ronaldo como uno de los más grandes, su fichaje no sería acorde con nuestra filosofía", dijo Kahn en declaraciones a la revista Kicker.

El Bayern le rechaza

El nombre de Cristiano empezó a relacionarse con el Bayern desde que pidió salir del Manchester United. Sin embargo, hay una serie de factores que imposibilitan el fichaje. En primer lugar, Cristiano tiene 37 años y el Bayern no acostumbra a incorporar jugadores que estén al final de su carrera.

Por otra parte, una llegada de Cristiano a Múnich sacudiría la estructura salarial del club y además implicaría también hacer cambios radicales en los planteamientos tácticos puesto que el portugués no está acostumbrado a la disciplina defensiva que exige Julian Nagelsmann a sus hombres de ataque.

En los últimos días el director deportivo Hasan Salihamidzic fue abordado en una calle de Múnich por seguidores que le preguntaron directamente si Cristiano vendría finalmente a Múnich a lo que les respondió con un lacónico "no".

Los rumores habían despertado alguna expectativa y dentro de los partidarios de un posible fichaje estaba una vieja gloria del club como Lothar Matthäus que dijo que la presencia de Cristiano en el Bayern tendría "encanto".

