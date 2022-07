Kyrgios se acuerda de Nadal y le manda ánimos: "Te esperamos sano muy pronto, hasta la próxima"

A pesar de las muchas polémicas que rodean habitualmente a Nick Kyrgios y a que su relación con Nadal ha tenido altibajos, hoy ha tenido un detalle con el español. En un mensaje en sus redes sociales, el tenista australiano, que se iba a enfrentar a Rafa en las semifinales de Wimbledon, le ha mandado su apoyo y ha deseado una pronta recuperación al ganador de 22 Grand Slam.

"Diferentes jugadores, diferentes personalidades... Rafa, espero que tu recuperación vaya bien y todos esperamos sano muy pronto. Hasta la próxima", ese ha sido el mensaje de Kyrgios tras conocer que Nadal se retiraba por lesión de la semifinal que ambos tenían que disputar este viernes.

El balear ha dado este jueves una rueda de prensa para anunciar y aclarar los motivos de su retirada: "Estoy aquí para anunciar que tengo que retirarme del torneo. No tiene sentido forzar más el abdominal porque me duele. Si lo comunico ahora es porque lo he estado pensando todo el día. No es solo que no pueda sacar a la velocidad adecuada, si no que tampoco puedo hacer el movimiento. La lesión solo podía empeorar. He tomado la decisión porque no podría ganar ningún partido así", ha sentenciado un Nadal que ha explicado la gravedad de su problema.

Nick Kyrgios, en Wimbledon 2022 Reuters

El balear esgrimió los motivos por los que se retira. "Son muchos partidos y tengo que respetarme mínimamente. No puedo salir a no ser competitivo. Lo más importante para mí es la felicidad y el esfuerzo que he puesto aquí pero no puedo forzar y parar ahora dos o tres meses sin competir a estas alturas de mi carrera. Estoy muy triste por la decisión, pero es mi decisión", concreta. Además, confesó que ya había tenido estas molestias durante la temporada.

Los médicos han corroborado tras las pruebas a las que se ha sometido en la mañana de este jueves que sufre una rotura de siete milímetros en uno de los músculos de su abdomen. El manacorí quería disputar el partido ante Kyrgios este viernes, pero no era la opción más recomendable. No es la primera vez que le golpea duro el abdominal. En 2009 tuvo otra rotura de seis milímetros (que se convirtieron en 26) en el US Open, Del Potro le barrió y estuvo fuera de las pistas un mes. "La experiencia que tengo en este tipo de cosas es que es muy difícil jugar", sentenció.

Nadal ha explicado que "las molestias aparecieron la semana pasada y estaban controladas". Las pruebas que se estaba haciendo le mantenían tranquilo, "pero ayer fue ya muy complicado". "Voy a seguir entrenando para ver si puedo continuar con el calendario que tengo en mente", remarcó el manacorí con un mensaje que alimenta el optimismo de la afición española. "Quiero estar en Montreal y es para lo que voy a trabajar desde ya", ha expresado.

Una decisión difícil

Sobre el episodio con su familia, Nadal ha señalado que no le han tenido que convencer. "He escuchado a todo el mundo y no todas las opiniones son las mismas. He jugado en otros momentos bajo circunstancias difíciles y se mantiene la esperanza de que pueda ser una de ellas. Es una decisión personal teniendo en cuenta el momento en el que estoy. Estar unos meses parado sería un palo para mí. Duele tomar esta decisión, y mucho".

