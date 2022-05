El Barça, responsable del 56% de los 892 millones en pérdidas que tuvo La Liga en la 2020/2021

El FC Barcelona sigue siendo un gran lastre para La Liga. La patronal que preside Javier Tebas ha publicado el Informe Económico de la temporada 2020/2021 donde la pandemia de la Covid-19 dejó un panorama de pérdidas. Estas suman 892 millones de euros en total, de las cuales más de la mitad pertenecen al Barça. Un 56%, 481 millones, son provocados por la precaria situación del equipo azulgrana, aunque el informe no pone el nombre de la entidad.

También se han presentado las previsiones para la temporada en curso. LaLiga prevé que los ingresos asciendan en la 2021/2022 a 4.012 millones, mientras que las pérdidas netas serán de 297 millones. El efecto de la Covid-19 provocó que los ingresos que entraron durante la pasada campaña cayeran hasta los 3.818 millones de euros, cuando lo habitual era estar cerca de 5.000. La deuda neta de los clubes pasó de 1.710 millones a 1.946. El 40% de esa cantidad corresponde al Barcelona.

Se trata de la primera temporada desde 2012 en la que La Liga admite pérdidas después de unos años muy positivos: 52 millones de beneficio en la 2019/2020, 225 en la 2018/2019 o 188 en la 2017/2018. "No podemos obviar la delicada situación que un club de referencia está atravesando a nivel económico-financiero. La notable relevancia y escala económica de esa entidad condiciona los malos resultados del conjunto de LaLiga", explica Tebas.

Javier Tebas, durante un acto.

Las soluciones a los problemas financieros del Barça pasan por la clasificación para la próxima Champions, una posible marcha atrás con la decisión de no firmar el acuerdo con el fondo CVC como solución de emergencia, la venta del proyecto de Barça Studios y el traspaso de alguno de los jugadores más importantes de la plantilla, como Frenkie de Jong. A Tebas no le "cabe duda que en los próximos años esta institución volverá a la senda del equilibrio".

Los clubes españoles han registrado una inversión neta de 300 millones, el registro más bajo en las últimas seis temporadas. Un dato directamente relacionado con el menor riesgo que toman las entidades en sus movimientos, algo que desde LaLiga denominan el "Estabilizador automático del negocio". Al no vender jugadores, se toma la decisión de no fichar y no aumentar todavía más la deuda. Por eso, a pesar de las pérdidas de la competición, la deuda neta sólo ha aumentado 236 millones.

Menos que otras ligas

En cualquier caso, estas circunstancias también tienen relación directa con el cierre de los estadios, la pérdida del dinero de las entradas y el resto de dificultades añadidas por el Covid. "Bajo estas condiciones del entorno, lo sorprendente es que sigamos en pie. Pero lo cierto es que continuamos en pie y estamos aún más fuertes", sentenció Tebas.

En este sentido, la Premier League ha perdido en las dos últimas temporadas unos 3.000 millones de euros con unos ingresos de 7.5000, la Bundesliga ha perdido 474 sobre unos ingresos de 3.000, la Ligue-1 acumula unas pérdidas de 946 millones con unos ingresos de 4.800 y la Serie A ha perdido 1.795 con unos ingresos de 3.500 millones.

