Agüero pide fichar por la selección de Argentina: quiere ir al Mundial en el cuerpo técnico

Sergio 'Kun' Agüero quiere ir al Mundial de Catar 2022. El exdelantero argentino tenía en mente acudir como un miembro más de la plantilla, pero tras su prematura retirada por un problema de salud ya baraja acudir formando parte del cuerpo técnico. El ex del Barça ha contactado con el seleccionador y ha dejado la puerta abierta a esa nueva etapa como apoyo de sus excompañeros de vestuario.

El argentino ha reconocido que habló "con Scaloni" recientemente porque el técnico le llamó. "Estamos viendo para tener una reunión esta semana", por lo que próximamente se podrían tener novedades sobre el papel de Agüero en el equipo nacional. "Es intentar darle vuelta para ver qué se puede hacer. Existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico", ha detallado el que fuera atacante del Manchester City.

Ese salto a la Albiceleste, según ha aclarado en Radio 10, "no está hablado" todavía. Sin embargo, Agüero no duda de cuáles deben ser sus próximos pasos en lo que respecta al mundo del fútbol: "Quiero estar en el Mundial. La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a estar en el entrenamiento".

Uy porque tan agresivo jeee . No se que fue mi causa porque dejé el futbol . Todavía nadie supo que paso . Pudo haber sido el covid o la dosis . La realidad es que no se . Me paso y ahora me tengo que cuidar . Pero ya tenia algo antes y quizás haya activado no lo se . https://t.co/hH6gw9F9WP — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Esta opción no es sorpresa, pues era uno de los caminos que se barajaban desde un primer momento. Agüero está involucrado en el sector de los eSports, donde cuenta con equipo propio y espera poder ir aumentado su relevancia en la industria. Además, desde Inglaterra informaron de la posibilidad de que fichara por el Manchester City como un embajador más. Un cargo que otros exjugadores ocupan y que permitiría a Agüero seguir atento al resto de sus negocios.

Por último, estaba la vía de ir con Argentina como miembro del cuerpo técnico. La experiencia en el equipo nacional y su buena relación con el vestuario le permitirían apaciguar las aguas en los momentos más tensos y reforzar la mentalidad de los suyos de cara a citas de gran relevancia.

Una retirada con dudas

Agüero abandonó el fútbol profesional después de que se le detectara una arritmia. El argentino abandonó un partido del Barça en ambulancia y los primeros exámenes médicos confirmaron ese problema de corazón. En un primer momento se le dio un margen de tres meses para recuperarse y ver qué posibilidades tenía. Finalmente, se confirmó que debía retirarse por la imposibilidad de hacer grandes esfuerzos.

El jugador, vía redes sociales, explicó que no tenía muy claro cómo apareció ese problema. "No sé qué fue mi causa porque dejé el futbol. Todavía nadie supo qué pasó. Pudo haber sido el Covid o la dosis -de la vacuna-". La realidad es que no sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar. Pero ya tenía algo antes y quizás haya activado, no lo sé", explicó en unas polémicas palabras.

