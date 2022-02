Xavi y Simeone, guerra antagónica: un Barça-Atleti con crisis de relatos

Siete entrenadores del Barça y con Xavi Hernández ya son ocho. Ese es el número de técnicos culés a los que se ha enfrentado Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. La de este domingo será su primera vez ante el catalán y será más que un partido, midiendo entre ambos la fuerza de sus estilos en un pique que viene de lejos.

Hace casi seis años saltó Xavi: "Yo no disfruto viendo a gente que se encierra atrás. No es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona y la selección española". Replicó Simeone: "Solo me importa ganar. Para eso me preparo, no para gustarle a nadie". Aquel fue el primer capítulo de una historia de roces, aunque con el tiempo fueron viniendo más dardos y pullas desde el lado del catalán.

En 2018, en una entrevista de Xavi con El País, llegó la segunda parte: "En el fútbol top hay más Simeones que Guardiolas. Lo ves en la Premier: ¿qué equipos juegan como Guardiola? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y qué equipos juegan como Simeone o te dejan el dominio del juego? Un 70%. En la Liga pasa lo mismo. La excusa de estos entrenadores es: 'Es que yo no puedo competir contra el City o el Barcelona'. ¡Pero es que hacen lo mismo contra el Leganés!".

Simeone cree que él no necesita el balón para dominar el juego. Con todo el respeto, yo soy la antítesis Xavi, en 2019

Un año más tarde, en 2019, en Catalunya Radio, Xavi fue otra vez preguntado por el Cholo y dijo esto: "Se hace muy difícil atacar una defensa de Simeone, saben bascular en todo momento, reducir espacios y siempre con coberturas en todos los flancos. Simeone cree que él no necesita el balón para dominar el juego. Con todo el respeto, yo soy la antítesis".

Simeone no olvida

Con el tiempo ha quedado claro que Xavi se ve como lo contrario a Simeone y este, con la experiencia en los banquillos que su rival de este domingo no tiene, se la tenía guardada: "En 2016 Xavi dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. En nuestro juego intentamos llevar el partido donde podemos hacerles daño".

En 2016 Xavi dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes Simeone, este sábado

Casi al mismo tiempo que Simeone comparecía este sábado, en la ciudad condal lo hacía Xavi y le le hacían llegar las palabras del argentino: "No sería el estilo del Barça. No encaja. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No digo que no tenga mérito y sea competitivo y gane títulos. Pero aquí no se entendería que nos cerrásemos once en el área".

Y añadió: "Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, pero no es nuestro estilo. Pero no digo que no le admire como entrenador. Es un gran entrenador. No es una crítica, es una realidad".

La última palabra fue de Simeone: "Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa".

¿Quién dormirá en Europa League?

Lo siguiente será ver cuál es el estilo que predomina cuando se cumplan los 90 minutos en el partido del Camp Nou. El Barça de Xavi contra el Atlético de Simeone. Una guerra de estilos en un momento en el que el relato de cada uno ha perdido fuerza por la inestabilidad de sus equipos en la temporada.

El primer Xavi contra Simeone es un duelo de Champions, aunque por lo que luchan ahora mismo es por ver quién es el cuarto de La Liga. Uno de ellos dormirá este domingo en puestos de Europa League y verá caer su estilo.

