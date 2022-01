Eriksen, hay una oferta para ti: el equipo de la Premier League que le abre sus puertas

Christian Eriksen es uno de los nombres propios del mercado de fichajes de invierno. Un talentoso futbolista que incluso sonó en su día para reforzar las filas del Real Madrid. Finalmente, cambió el Tottenham por el Inter de Milán, pero todo cambió para él después de sufrir un paro cardíaco durante la pasada Eurocopa de fútbol.

Entonces se vivieron momentos muy complicados. Durante el duelo de la Euro 2020 entre Dinamarca y Finlandia, el '10' danés cayó desplomado. Enmudeció el estadio y también todos los que siguieron el encuentro desde sus televisores. Finalmente, y después de que le implantasen un cardiodesfibrilador, Eriksen vuelve a recuperar la normalidad. Y eso pasa por encontrar un nuevo equipo.

Nuevo porque con este aparato que capta los latidos del corazón y previene arritmias cardiacas no se puede jugar en la Serie A. Así lo dictan las normas del Calcio y eso provocó la salida de Eriksen del Inter de Milán. En Italia no, pero sí en otros países como Países Bajos o Inglaterra. Precisamente, desde la Premier League llega una oferta en firme para el jugador danés.

El futbolista danés Christian Eriksen EFE

Según las informaciones publicadas en Reino Unido, el Brentford se posiciona como el mejor colocado para hacerse con los servicios de Eriksen. El conjunto británico le pone sobre la mesa una oferta para que juegue en su equipo hasta el final de la presente temporada. Esto es un contrato por los seis próximos meses.

Precisamente, este vestuario lo dirige Thomas Frank, compatriota del ex de los spurs. Frank y Eriksen ya coincidieron en la selección de Dinamarca sub17. Pero es que, además, en el Brentford coincidiría con hasta otros nueve jugadores del país nórdico.

Vía seria la que se abre para Christian Eriksen, después de que se le haya relacionado también con otros clubes como el Newcastle o el Leicester. Eso sí, antes de volver a jugar en la Premier League, un cardiólogo de la Federación le examinará para estudiar si puede haber algún riesgo con su regreso a los terrenos de juego.

El objetivo de Eriksen

Este mismo mes de enero, Eriksen habló sobre lo sucedido y también del futuro: "No ha sucedido nada desde entonces, aunque el corazón ha sido probado de todas las formas posibles. Ellos -por los médicos- han dicho que está bien. Es como una luz verde para poder volver a jugar al fútbol. Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Puedo verme sin fútbol cuando sé que los médicos dicen que está bien? Entonces no hay nada en mí que diga que no debería hacerlo".

"Mi objetivo es ir al Mundial de Catar. Primero que nada, solo quiero jugar al fútbol. Tenemos que ver qué oportunidades surgen, y luego tengo que tomar la mejor decisión junto con la familia. En mi familia hemos hablado mucho de eso. Como dice Sabrina -su mujer- si lo hacemos, lo hacemos bien, entonces tenemos que profundizar en ello", reconoció en declaraciones para DR Sporten.

[Más información - Christian Eriksen y el regreso más esperado: de paralizar la Eurocopa a su vuelta al fútbol]

Sigue los temas que te interesan