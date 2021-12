El 'caso Harry Kane' que conmociona a la Premier: la estrella que obsesionó a Guardiola y se apagó

En Inglaterra nadie tiene una explicación para lo que ocurre con Harry Kane (Londres, 1993). El delantero del Tottenham Hotspur lleva años estando entre los mejores del mundo en su puesto, pero esta temporada pasa por su peor momento deportivo. Coincide con su salida frustrada al Manchester City el pasado verano y esa misma frustración es la que parece estar sintiendo el jugador ahora.

Un gol y una asistencia es el balance de Harry Kane en la temporada 2021/2022 de la Premier League. El balance en 13 partidos de liga es muy corto para un jugador que ha sido tres veces máximo goleador del campeonato inglés (2015/2016, 2016/2017 y 2020/2021) y una vez mejor futbolista del año para la FA (2017). De un año a otro ha pasado de 23 goles y 14 asistencias a solo uno y uno cuando se acerca el cénit del curso.

Nadie se olvida de lo ocurrido en verano, cuando Kane hizo fuerza para irse del Tottenham tras años con varios amagos. El ariete inglés dijo basta. Su amor por los Spurs no da cabida a la duda, pero todos en la Premier saben que si estuviera jugando ya en otro equipo su carrera podría haber llegado a peldaños más elevados. Tiene 28 años y eso significa que no le quedan demasiados trenes por delante y vio que era el momento para salir.

Kane lo forzó hasta el final. Se apartó del equipo y esperó en su casa una solución que nunca llegó. El Manchester City, guiado por el interés de Pep Guardiola en contar con un delantero de primer nivel, lo intentó, pero se sabe ya lo difícil que es negociar con Daniel Levy, el mandamás del Tottenham. Ni siquiera los 150 millones de euros que los skyblues querían poner sobre la mesa convencieron al club londinense. Entonces Kane supo que no iba a salir.

Harry Kane, con el Tottenham Hotspur Reuters

En el City, Kane hubiera encontrado lo que buscaba. Primero, tener un hueco en la Champions League que es algo que con el Tottenham se había convertido en una quimera. Este año, con los Spurs no ha podido jugar más que la nueva Conference League (donde sí lleva seis goles), que se le queda muy pequeña. Además, por un brote de positivos reciente, los Spurs podrían quedar eliminados por no encontrar fecha para jugar el partido en el que se jugaba el pase a la siguiente ronda y que fue aplazado.

Luego está la gran obsesión de Kane, que no es otra que ganar por fin un título. Si distinciones individuales ha tenido varias por sus goles, a nivel colectivo tiene un vacío en sus vitrinas. No ha ganado nunca nada con el Tottenham y no quiere permitir que su carrera acabe así dado su nivel demostrado a lo largo de los años. Es injusto para su nivel no haber ganado nada, pero ha quedado claro que su actual club no le puede ofrecer acabar con esa sequía.

Conte no da con la clave

Por eso el City era ideal para él, pero ni Guardiola (que se quedó sin sustituto para el Kun Agüero) ni Kane pudieron cumplir su deseo. Eso parece haberle afectado al delantero, que no despuntó con Nuno Espírito Santo, llegado este verano al banquillo del Tottenham, ni ahora con Antonio Conte. El ilustre técnico italiano está pasmado por lo que ocurre con un jugador de la talla de Kane.

"Es muy extraño, ¿no?", decía este fin de semana. "Si comparas lo que hizo en el pasado, esto es muy extraño. Pero también en el pasado, en mi experiencia, antes como jugador y luego como entrenador, pasa. Jugué con delanteros importantes que, durante mucho tiempo, no marcaron. Pero mi juicio sobre ellos no cambió. Quería tenerlos en mi equipo también si no anotaban. Porque si tienes a Harry Kane en tu equipo, seguro que te sientes más fuerte", comentó el exentrenador de equipos como Juventus, Inter o Chelsea.

Este domingo le llegará una oportunidad a Kane para desquitarse: el partido contra el Liverpool. Kane se encuentra en el momento más difícil de su carrera y debe reponerse. Luego, cuando se acerque el final de temporada, se retomarán de nuevo los rumores de salida y será difícil retenerle otra vez, pero el inglés necesita de sus goles para volver a llamar la atención de toda Europa.

