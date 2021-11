El Bayern, más cerca de la Superliga y a la guerra contra PSG y City: "Su dinero de mierda no vale"

Si el fútbol europeo no estaba lo suficientemente quebrado, ha llegado Uli Hoeness para terminar de ponerse en pie de guerra contra PSG y Manchester City. Los nuevos ricos de Europa (a los que ahora se une el Newcastle) siguen enfadando a clásicos como el Bayern Múnich por su forma de gestión y la protección que la UEFA ha ido estableciendo en torno a ellos.

Hoeness, presidente de honor del Bayern, ha cargado contra PSG y Manchester City con varios ataques muy duros. Lo ha hecho a través de un podcast que ha sido emitido este viernes: "Su dinero de mierda, eso no es suficiente", dice muy enfadado sobre los clubes de los petrodólares.

El que fuera presidente del Bayern carga directamente contra Nasser Al-Khelaïfi, máximo mandatario del PSG y principal 'aliado' de Aleksander Ceferin contra la Superliga Europea: "No sé si le gusta el fútbol, ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponemos a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir".

Hasta ahora no han ganado nada y volverán a perder contra nosotros Uli Hoeness, sobre PSG y Manchester City

Hoeness celebra que, hasta el momento, ni PSG ni City hayan ganado el título más importante de todos: la Champions League: "Hasta ahora estos dos clubes no han ganado nada. Nada en absoluto". El directivo, que en 1974 fue campeón del mundo, saca pecho de la final que en 2020 ganó el Bayern al club del Parque de los Príncipes en Lisboa y lanza un aviso: "Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando les ganamos, eso me hace muy feliz".

Por último, muestra las grandes diferencias que hay entre la gestión del PSG y la del Bayern que va más allá del dinero: "Lo que está sucediendo actualmente en París es la planificación a un año. Este no es mi universo. Veo las cosas desde un punto de vista económico. No pongo todo mi dinero de una vez, solo para ser felicitado por un año o dos y después de mí la inundación".

Más cerca de la Superliga

Las palabras de Hoeness llegan en un momento en el que el Bayern Múnich ha ido dando pasos hacia la Superliga. Hay que recordar que el club bávaro fue uno de los clubes que en un inicio se opusieron y 'abrazaron' a la UEFA en su batalla contra Real Madrid, Barça y Juventus.

Sin embargo, el Bayern ha dicho 'basta'. La protección del organismo continental hacia PSG y City, cuyo gasto desmedido volvió a acentuarse el pasado verano, ha acabado enfrentado a los alemanes contra la UEFA y reclaman un cambio en el fútbol europeo que vendría de la mano de la nueva Superliga.

