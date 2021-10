Míchel se va del Getafe: segundo entrenador de La Liga que cae

Segundo entrenador de La Liga que es despedido en las últimas horas. Míchel González agonizaba en las últimas jornadas, pero agonizaba en las últimas jornadas pero ha tenido que esperar al parón de selecciones para ver como Ángel Torres cortaba su cabeza. En el mediodía de este lunes se ha tomado la decisión en el seno del Getafe de prescindir de los servicios del técnico madrileño. Son dos los nombres encima de la mesa para coger las riendas del club: Quique Sánchez Flores, Juanfran García y Juan Ramón López Muñiz.

El mal inicio del conjunto azulón en esta temporada ha pesado demasiado sobre la espalda de un Míchel que ya no podía más, a pesar de sumar un meritorio empate ante una Real Sociedad que podía haberse puesto líder del campeonato. El hecho de tan solo sumar 1 punto de los 24 posibles y de ser colista de La Liga ha sido lapidario. Después de ocho jornadas, vive la misma suerte que Paco López, ya extécnico del Levante, que también ha caído este último fin de semana.

Con 16 días por delante sin Liga por el parón provocado por los partidos internacionales, el Getafe apostará por intentar dar un giro a la mala situación de su equipo. Ángel Torres decidió un cambio de rumbo en el banquillo azulón y ese revulsivo pasa por un cambio de entrenador, lo que supone el punto final de la segunda etapa de Míchel en el banquillo del sur de Madrid. El Coliseum, en esta última jornada, dictó sentencia con los cánticos en la grada que decían: "Míchel vete ya".

El saldo de Míchel concluye en el Getafe con siete derrotas y un empate en ocho partidos con tres goles a favor (un par de Sandro Ramírez y otro de Stefan Mitrovic) y trece en contra. El técnico madrileño volvió para afrontar la salida de José Bordalás y ha terminado su historia antes de tiempo. Este domingo recibía el apoyo de Imanol Alguacil, así como la de sus jugadores y él les agradecía esos mensajes en favor de su continuidad.

"No es fácil mojarse así por un compañero, normalmente, no abunda. Esto demuestra que no solo es un excelente entrenador sino una gran persona. En un negocio como este que alguien espera a ocupar tu puesto, sus palabras son de agradecer. (...) Agradezco a los jugadores que tengan esta actitud. Unos saben lo que es el trabajo y sabemos lo que son los resultados y hay que aceptarlo. Los futbolistas se sienten mal porque tienen una buena relación conmigo. Los resultados te hacen esconder ciertas cosas", explicó el ya extécnico del Getafe.

