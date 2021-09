Nasri: "Sampaoli me decía: 'puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras y yo te cubriré'"

Samir Nasri ha colgado las botas. El talentoso futbolista francés, que nunca llegó a triunfar del todo por su vida extradeportiva, pone fin a su carrera como jugador. Lo único que le haría volver sería una llamada concreta: "No me veo volviendo a Francia si no es para jugar en el Marsella", dijo en una entrevista en Le Journal du Dimanche.

Con pasado en equipos como el Arsenal o el Manchester City, en España se le pudo ver durante una temporada en el Sevilla. Marcó tres goles en 30 partidos durante su cesión, aunque tampoco explotó como siempre se esperó de él. Aún así, guarda buenos recuerdos de aquel entonces por el que fuera su entrenador, Jorge Sampaoli, quien ahora dirige precisamente al Marsella.

De su experiencia con Sampaoli ya habló y reveló la gran relación personal que construyeron: "Era un amigo más que un entrenador. Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo; puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras, te cubriré la espalda. Todo lo que te pido es que juegues bien en el campo el fin de semana'", contó en el pasado.

El caso dejó curiosidades como esta: "Si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro".

Elogios a Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es "un genio" a nivel táctico, afirmó este domingo Nasri, que coincidió con él en ese equipo y asegura que se quedó sorprendido con la calidad del técnico español.

"He trabajado con muchos grandes entrenadores, pero él tiene algo más. Va hasta la obsesión. Conoce y sabe todo. Ve los huecos y consigue mostrártelos", indicó en el dominical galo el antiguo centrocampista y actual comentarista de Canal+ para la Champions League.

Nasri, de 34 años, recuerda que cuando estuvo en el Arsenal (2008-2011) los llamaban "el Barça de Inglaterra". "Pero cuando jugábamos contra el verdadero Barça no llegábamos. Imposible presionarlos. (...) Y después trabajé un poco con Pep y lo entendí".

"Con su organización sabes dónde están tus compañeros, casi al centímetro", señala antes del encuentro que este martes enfrentará en París al Manchester City contra el PSG en la segunda jornada de la Champions League.

El exjugador francés dice decantarse por el Manchester, aunque admite que el PSG ha creado "una cosa de locos" con sus recientes fichajes.

[Más información: El escándalo que acabó con la carrera de Nasri: "Mi relación con el fútbol cambió"]

Sigue los temas que te interesan