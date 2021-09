LaLiga responde a Real Madrid, Barça y Athletic: "Impugnan algo de lo que se verán beneficiados"

LaLiga ha respondido a la impugnación del acuerdo de la patronal con CVC por parte del Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao en un duro comunicado contra estos tres clubes. Esgrimen su sorpresa por esta decisión ya que "todavía no conocen el final", además de que "no se verán afectados económicamente". Javier Tebas defiende que estas entidades solo se verán "beneficiados del crecimiento que va a tener en los próximos años".

La patronal explica que va a defender "el interés de la mayoría de clubes", es decir, el hecho de que los otros 39 que conforman LaLiga esté a favor de este acuerdo. Ahora, estas tres entidades han emprendido acciones legales contra este atropello que está sufriendo el fútbol nacional a costa de los negocios que pretende gestionar Javier Tebas junto a la empresa CVC mediante un acuerdo que va incluso en contra del Real Decreto-Ley 5/2015.

Tebas se mantiene firme y tranquilo contra esta cuestión, ya que asegura que "el Real Madrid ya nos ha demandado varias veces diciendo que infringimos el RD 5/2015 y ha perdido siempre". LaLiga, en su comunicado, se ha mostrado muy crítica contra la entidad merengue, también lo ha hecho el presidente de LaLiga en su cuenta de Twitter: "En el fondo quieren unos clubes débiles para sus diversos objetivos". La guerra es evidente.

LaLiga está en la obligación de defender los acuerdos tomados en Asamblea por 39 de los 42 clubes.



El @RealMadrid ya nos ha demandado varias veces diciendo que infringimos el RD 5/2015 y ha perdido siempre.

En el fondo quieren unos clubes débiles para sus diversos objetivos. https://t.co/b8bHIJ6b30 September 17, 2021

Comunicado

LaLiga, en respuesta a lo comentado esta misma tarde a través del comunicado oficial del FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club sobre el acuerdo firmado entre LaLiga y CVC, responde:

1. Que sorprende que impugnen algo de lo que todavía no conocen el final y más cuando ya se dejó claro que estos tres clubes (FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club) no se verían afectados económicamente, sólo beneficiados del crecimiento que LaLiga va a tener en los próximos años.

2. Que LaLiga cuenta con el apoyo de la operación de los 39 clubes salvo los tres mencionados, y seguiremos trabajando junto con CVC por algo que entendemos que es bueno para LaLiga y también para los clubes.

3. Los tres clubes impugnan algo que no les afecta de forma directa, al contrario, estos clubes se verán beneficiados por el crecimiento de LaLiga como competición, dejando en evidencia que lo que no quieren es la expansión y crecimiento del resto de clubes.

Además, tal y como se ha explicado en diversas ocasiones desde LaLiga, aclarar que el acuerdo entre LaLiga y CVC es una asociación estratégica, no se trata de una operación financiera tal y como expresan estos clubes en su comunicado.

4. Al Real Madrid en los últimos años le han sido desestimadas más de veinte resoluciones judiciales relacionadas con los proyectos, acuerdos y actos de LaLiga derivados de la aplicación del Real Decreto-Ley 5/2015 y del proceso de comercialización audiovisual, siendo la actual situación un ejemplo más de su actitud de los últimos años contraria a los intereses comunes del resto de clubes de LaLiga y al desarrollo de la competición.

En este punto, aclarar, que LaLiga respeta los derechos de los clubes a realizar las acciones legales que consideran, pero como siempre, desde LaLiga se defiende el interés de la mayoría de clubes, en este caso el acuerdo de 39 de los 42 clubes.

