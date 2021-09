Craig Bellamy, otro caso de depresión y fútbol profesional: deja el cuerpo técnico del Anderlecht

El entrenador adjunto del Anderlecht belga y exdelantero del Liverpool, Craig Bellamy, de 42 años, dejará el equipo para tratarse de una depresión, anunció este lunes el club. "Bellamy ya luchó con problemas mentales en el pasado y estos han resurgido recientemente. Con su marcha, el galés tomó una decisión muy difícil, pero absolutamente necesaria, sobre su salud", tal y como informó la entidad en un comunicado.

El técnico adjunto del equipo que dirige el exinternacional belga Vincent Kompany, que se despidió de la plantilla el domingo tras vencer por 7-2 al Malines, había hecho público en 2020 que se medicaba desde hace tres años. "Las lesiones no ayudaron. Las lesiones fueron muy, muy difíciles de superar. Me sentí torturado. No esperaba que fuera mi carrera futbolística. No quería correr, me dolía demasiado. Tenía una esposa, una familia joven y literalmente no hablaba. Me encerraba en una habitación y luego me iba a la cama por mi cuenta. Esa era la única forma en que podía lidiar con la depresión", confesó en ese momento en la Semana de Concienciación sobre la Salud Mental.

Bellamy llegó al Anderlecht en el verano de 2019 como entrenador de los sub21, y en 2021 se sumó al primer equipo como asistente del entrenador. "Su experiencia como delantero en la Premier League y su empuje llevaron a nuestro joven equipo a un nivel superior. Tanto el entrenador, Vincent Kompany, como el director de deportivo, Peter Verbeke, quieren agradecer explícitamente a Bellamy por sus esfuerzos y mostrar una gran comprensión por la valiente decisión de Bellamy", agregó el club.

Bellamy, que fue 79 veces internacional con la selección de Gales, inició su carrera como futbolista profesional en el Norwich City inglés en 1997 y jugó toda su carrera en el fútbol británico en clubes como Newcastle, Blackburn Rovers o West Ham United, pasando dos veces por el Liverpool (entre 2006 y 2007 y entre 2011 y 2012). Se retiró en el Cardiff galés en 2014, equipo al que se estrenó como entrenador entre 2016 y 2019, antes de llegar al Anderlecht.

Bellamy explicó que su punto más bajo llegó en Newcastle, con 23 años, cuando una tendinitis en ambas rodillas le hizo querer dejar de jugar por completo, ya que rechazó el interés del Manchester United: "Luchaba contra una tendinitis en ambas rodillas y solo quería que mi carrera terminara. El Newcastle había invertido mucho en mí y sentí que no podía justificarlo. Recuerdo que el United también estaba interesado en mí, ese verano, pero sabía que no podía ir allí. Sabía que no estaba en condiciones de competir con jugadores como los que tenían allí. Tener que lidiar con eso fue el momento más difícil de mi carrera. Se convierte en un alivio cuando te operan".

El exjugador ha recibido el apoyo de jugadores como Jeremy Doku y Mario Stroeykens, a los que ha ayudado a promocionar en sus carreras. Ahora volverá a centrarse en su problema para superarlo.

