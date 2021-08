Piqué vuelve a encender las alarmas en el Barça: problemas en el sóleo

La situación de Gerard Piqué en este inicio de temporada empieza a ser entre complicada y difícil de entender. El central del Barça, que fue noticia hace unos días por el tremendo esfuerzo económico que hizo para que el club pudiera inscribir a los fichajes de Memphis y Eric García en La Liga, ahora ha recibido un pequeño palo.

Las malas noticias que le han dado al defensa del FC Barcelona es que sufre una pequeña lesión muscular en el sóleo después del partido contra el Athletic en el que se tuvo que retirar del césped antes de tiempo tras notar esas molestias. De esta forma, el zaguero suma así una nueva lesión en unas últimas temporadas muy complicadas.

El caso de Gerard Piqué es especialmente llamativo ya que esta misma semana se había alertado de su mal estado físico. De hecho, los servicios médicos le recomendaron parar y no jugar contra el Athletic. Pero incomprensiblemente, el central no solo viajó a Bilbao, si no que fue titular hasta que dijo basta.

Ronald Koeman dando indicaciones en San Mamés EFE

Tanto el jugador como su entrenador, Ronald Koeman, desoyeron las recomendaciones médicas que le indicaban parar durante un pequeño periodo de tiempo. Sin embargo, Piqué quiso estar en San Mamés y puede haberlo pagado caro. De momento, ya ha sumado la primera lesión muscular del curso y eso que solo se llevan dos jornadas disputadas.

En la previa del partido ante los de Marcelino García Toral, Ronald Koeman respondió cabreado que no entendía la situación con Piqué ni que hubiera ese alarmismo después de la recomendación del cuerpo médico. Seguramente ahora entienda un poco más el aviso que les dieron y que ambos no escucharon.

De momento, no se sabe el alcance de la lesión que tiene el jugador catalán, la cual ha sido catalogada simplemente como molestias en el sóleo, por lo que no se espera que sea nada preocupante. Aún así, Gerard tiene que pasar más pruebas médicas en las próximas horas para saber cómo se encuentra su pierna derecha.

Koeman sigue confiando

En rueda de prensa, Ronald Koeman aseguró que lo de Piqué había sido tan poco que ni siquiera contaba con su baja para la próxima semana. Aún así, habrá que ver qué diagnótico arrojan las pruebas más específicas a las que se va a someter.

Araujo en un partido del Barça contra el Athletic Reuters

Pero el de Piqué se trata de un caso de lo más curioso ya que esta misma semana se había alertado de manera muy clara y directa sobre las molestias que venía arrastrando en el gemelo de la pierna derecha durante todos estos días. En sustitución del central salió su compañero Araujo, que no cuajó mal partido a pesar de que el listón de sustituir a un capitán y a un líder dentro y fuera del campo nunca es tarea sencilla.

Koeman espera que Gerard pueda estar recuperado para la tercera jornada del campeonato y que después pueda aprovechar el parón internacional para recuperarse bien y retornar en plena forma a la recta final del año, cuando se empieza a poner la cosa interesante.

