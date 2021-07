Aleñá: "No es fácil irse de casa, pero el Barça ya es agua pasada"

El pasado fin de semana se confirmó que Carlos Aleñá se convertía en nuevo futbolista del Getafe después de abandonar de manera definitiva el Barcelona. El futbolista ya jugó cedido en el Coliseum Alfonso Pérez la temporada pasada, la 2020/2021, y ahora regresa, pero a título definitivo después de decidir que lo mejor para su carrera era desligarse de Can Barça. Sobre todo ello ha hablado en rueda de prensa.

Proyecto de Míchel

"La verdad es que estuve seis meses espectaculares aquí, es una familia, es lo que buscaba, venir aquí, el proyecto que hay, tuve algunas conversaciones con el míster, es un proyecto que se me adapta mucho a mí. La primera decisión que quería era venir aquí por el proyecto de Míchel".

Nueva etapa con Míchel

"Es diferente, cada uno tiene una idea diferente. Estaré agradecido de por vida a Bordalás, me cambió la forma de ver el fútbol, y gracias a él hoy estaré aquí presentado como jugador del Getafe. Míchel es un proyecto de tener más el balón, es diferente. Me encajaba por mi estilo de juego, es lo que también me tiró".

Contrato de cinco años

"Está claro, después de seis meses era para buscar una estabilidad y un proyecto a largo plazo, me veo aquí muchos años. Me he sentido como en casa y no estaba ni en propiedad. Hay muchos compañeros con los que he estado en contacto, estoy muy feliz".

¿Fue duro salir del Barça?

"No es fácil, he pasado muchos años allí, no es fácil irse de casa. Sé en el mundo en el que estoy, un día estás aquí y otros tienes que salir, tu cabeza lo va asimilando. He sido un afortunado de poder jugar en el Barcelona, con jugadores de clase mundial, eso me ha ayudado a que hoy esté aquí. Que vaya bien en el Getafe, lo del Barça es agua pasada".

Afición azulona

"La verdad que también la ilusión que tenía era ver el Coliseum lleno, el año pasado nos dieron apoyo de otra forma, veo ilusión en la gente, en la dirección, en el presidente... Hay que empezar a trabajar ya fuertes, serios y va a ir todo genial".

Decisión de salir del Barcelona

"Ha sido una decisión más personal, me quedaba un año de contrato, con el entrenador no tenía muchas oportunidades y quiero jugar. El proyecto del Getafe no me generó dudas, sabía que no me iban a poner pegas para salir. Fue una decisión mía".

¿Contacto con Riqui Puig?

"No hablé con él, me escribió para desearme suerte. Tiene muchísimo talento, aquí sería bienvenido, otra cosa es que sea posible. Espero que le vaya bien haga lo que haga".

Llamada de Bordalás

"No me gusta hablar o decir cosas de lo que pasa en privado, me despedí de él, le deseo todo lo mejor, ha hecho grandísimas cosas aquí, es una persona muy buena, le deseo lo mejor".

Acogida en el vestuario

"Mucha ilusión, les he visto muy contentos, son espectaculares, un vestuario de fútbol y amigos, me sentí más cómodo y una de las decisiones era venir aquí por eso".

