El discurso de Ceferin antes de la final: "La Eurocopa ha cautivado de principio a fin"

La Eurocopa 2020 llegará a su fin con el partido entre Italia e Inglaterra en Wembley. Un duelo histórico y que podría dar a los ingleses su primer título continental. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha mandado su apoyo a ambos países y ha publicado una carta de 'despedida' al torneo donde destaca el potencial de su competición.

Ceferin ha recalcado que "desde las hazañas récord de Cristiano Ronaldo en la fase de grupos", donde consiguió convertirse en el jugador con más goles en la Eurocopa además de con más participaciones en toda la historia del torneo, hasta "el incesante dramatismo que ofrece la fase eliminatoria", esta "Eurocopa 2020 ha deleitado y cautivado de principio a fin".

"Los jugadores que salgan al campo en la final del torneo están a punto de alcanzar la gloria europea y la inmortalidad futbolística. Los ganadores escribirán sus nombres en un nuevo capítulo de los anales de la historia del fútbol europeo, y serán considerados héroes por millones de aficionados de todas las generaciones", ha apuntado.

"Para los jugadores y el entrenador del equipo ganador, podrán reflexionar con satisfacción sobre el trabajo bien hecho, una recompensa adecuada para la preparación y la dedicación dedicadas a moldear una unidad ganadora y trabajar para lograr un objetivo común". En caso de que la campeona sea Inglaterra, medios británicos han adelantado que se donarán las primas al Servicio Nacional de Salud.

"La Eurocopa 2020 nos ha tenido a todos embelesados durante las últimas cuatro semanas, con muchos de los mejores jugadores de Europa destacando en este privilegiado escenario internacional. Ya tenemos innumerables momentos para recordar, y los aficionados han quedado cautivados a medida que se desarrollaba el torneo", ha recordado Ceferin.

"Hemos celebrado como es debido los 60 años de la principal competición europea de selecciones nacionales, y la Eurocopa ha demostrado la importancia del fútbol de selecciones como fuente de orgullo y unidad futbolística nacional". Unas palabras que chocan con sus últimos ataques al formato único aplicado este año.

Críticas al formato

Los últimos días han estado marcados por la falta de apoyo de Aleksander Ceferin al formato de esta Eurocopa. El presidente de la UEFA indicó que él no había elegido jugar en once sedes diferentes y que simplemente apostó por respetar lo ya pactado. El máximo dirigente del fútbol europeo, pese a todo, aseguró que no la volvería a apoyar porque ha reducido la 'justicia' entre aficionados y selecciones.

"No es justo que algunos equipos tengan que viajar más de 10.000 kilómetros mientras otros solo recorren 1.000 kilómetros", llegó a subrayar el máximo mandatario de la UEFA. Este domingo, por lo tanto, se pondrá punto y final a la edición más injusta de la Eurocopa de los últimos años. Una edición marcada por polémicas homófobas con Hungría, por el susto de Eriksen y también por las numerosas sorpresas que ocurrieron en el césped. Desde el triunfo de Suiza hasta la clasificación de Dinamarca para semifinales.

