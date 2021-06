Acuerdo entre DAZN y YouTube para retransmitir la Women's Champions League gratis

El Barcelona Femenino defenderá su título de la Women's Champions League la próxima temporada después de vencer en la final de la 2020/2021 al Chelsea. Pues bien, ver la defensa del título de las azulgranas, así como toda la máxima competición continental será gratuito a partir de la próxima temporada.

La plataforma líder de streaming de deporte, DAZN, se ha hecho con los derechos de la UEFA Women's Champions League, siendo así el emisor global del torneo durante las próximas cuatro temporadas. Esto es desde este mismo 2021 y hasta 2025. Este hecho va de la mano con el acuerdo de DAZN con YouTube.

Este acuerdo pionero entre ambas plataformas permitirá que los aficionados de todo el mundo puedan disfrutar de la Champions, en categoría femenina, en directo y de manera totalmente gratuita por primera vez en la historia. "Con este innovador movimiento, UEFA centraliza por primera vez todos los partidos de la Women's Champions League a nivel mundial", reza el comunicado.

Grace Geyoro celebra su gol con Perle Morroni, en el Olympique de Lyon - PSG de la Women's Champions League Reuters

"En un momento en el que el deporte femenino profesional sigue luchando por lograr una mayor exposición, este nuevo acuerdo aporta una visibilidad sin precedentes a las jugadoras, a los clubes y a la propia competición, ofreciendo todos los partidos a los aficionados del mundo entero", continúa la nota.

En lo que se refiere a las dos primeras temporadas (2021-2023), los seguidores que así lo deseen podrán disfrutar en directo y bajo demanda del total de los 61 partidos desde la fase de grupos en adelante, tanto en DAZN como en abierto en un nuevo canal de este en YouTube.

Para las dos siguientes campañas (2023-2025), los 61 partidos de la Women's Champions League se emitirán en directo en DAZN. 19 de estos, además, también estarán disponibles de manera gratuita en el citado nuevo canal de la plataforma líder de streaming de deporte en YouTube.

Este acuerdo se traduce en uno de los mayores éxitos para la retransmisión del fútbol femenino a lo largo de la historia. El mismo otorga a DAZN los derechos en exclusiva de la competición a nivel mundial, excepto en Oriente Medio y África del Norte, en los que "sí se incluyen clips y resúmenes, así como China y sus territorios".

Visibilidad

Además, DAZN ha lanzado este mismo miércoles la campaña 'We All Rise With More Eyes' ('Todos ganamos con más visibilidad'), dirigida por la multipremiada Alyssa Boni y con la voz en off de la rapera inglesa FLOHIO.

"El cortometraje transmite, de forma poderosa y en menos de dos minutos, la visión a largo plazo de DAZN sobre el imparable impacto que una mayor visibilidad tendrá sobre la competición femenina, elevándola a una nueva dimensión. En concreto, explica el indudable efecto dominó que provocará que haya más ojos puestos en la competición", se destaca.

Jugadoras como Ada Hegerberg han dado su opinión: "Estoy más que emocionada con este acuerdo. Durante años ha sido muy complicado para la gente poder ver nuestros partidos, independientemente de dónde vivieran. A partir de ahora, si lo desean, tienen la oportunidad única de ver todos los encuentros desde cualquier lugar del mundo".

Ada Hegerberg celebra con el Olympique de Lyon la Women's Champions League Reuters

"La competición se está abriendo a millones, potencialmente a miles de millones de aficionados, lo que es algo sin precedentes. Se trata de una asociación revolucionaria y es lo que se merece la mayor competición de clubes de fútbol femenino. Por fin se nos da algo que llevamos pidiendo durante mucho tiempo. ¡Ya era hora de que el fútbol femenino tuviera este tipo de exposición!", ha señalado la del Olympique de Lyon.

Mientras que Alexia Putellas ha apuntado que "centralizar los derechos en una única plataforma global como DAZN y que todo el mundo tenga la oportunidad de vernos desde cualquier lugar, es lo mejor que le ha pasado a la competición". "Este acuerdo es un paso acertado y muy esperado, ya que DAZN no solo emitirá los partidos, sino que producirá mucho más contenido. Además, es una manera de educar y concienciar también a la sociedad, para que vean que no solo los hombres pueden ser profesionales del deporte", ha afirmado la española.

