El Gobierno Vasco, en contra del regreso del público a los estadios

El Gobierno Vasco ha afirmado que la situación sanitaria en Euskadi no permite la presencia de público en eventos deportivos y ha asegurado que hace solo una semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, les trasladó que las circunstancias sanitarias actuales impiden el desarrollo normal de estos eventos. "A día de hoy la situación sanitaria no permite la presencia de público en estadios deportivos. No sabemos cuál será la situación el 8 de mayo", fecha en la que, según adelantó El Partidazo de COPE, está prevista esa vuelta de los aficionados.

Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, al ser preguntado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno por la posibilidad de que los últimos cuatro partidos de fútbol del campeonato de Liga puedan disputarse con público. Este martes, el plan ha sido confirmado por el director de relaciones institucionales y adjunto a la presidencia de LaLiga, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a Aragón TV.

Zupiria ha recordado que cuando se aprobó la normativa que regula la desescalada en el Congreso se estableció que la competencia para la presencia de público o no en eventos como La Liga de fútbol y la ACB corresponde al Consejo Superior de Deportes previa consulta, entre otras, a las comunidades autónomas, una consulta que el Gobierno Vasco no ha recibido, según ha dicho.

Ha añadido que, tras recibir quejas sobre esa limitación de clubes vascos que compiten a nivel nacional y la petición de la UEFA para que hubiera público en la Eurocopa en Bilbao, se elevó una consulta al Ministerio de Sanidad y que el pasado día 20 Darias contestó a la consejera vasca de Salud que en estos momentos las circunstancias sanitarias impiden el desarrollo normal de estos eventos.

"Se refería a la presencia de público", ha precisado Zupiria, quien ha remarcado que el Gobierno Vasco mantiene que una decisión sobre esta cuestión tiene que estar condicionada por la situación sanitaria y su evolución.

En el caso del País Vasco, existe un decreto que prohíbe que haya público en este tipo de competiciones. El plan de gestión de la pandemia, conocido como 'Bizi Berri III', establece que no puede haber público cuando la tasa de incidencia acumulada de coronavirus se sitúe por encima de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

El plan

Las tres o cuatro últimas de La Liga y las últimas cuatro o cinco de Segunda División podrían realizarse con público en las gradas, aunque más de forma simbólica. Y es que el plan sería volver a introducir gente en los estadios con un máximo de 5.000 espectadores. Esta idea se desea establecer también para las últimas jornadas de la Liga Endesa, así como para los encuentros de playoff de la competición profesional de baloncesto.

Bermúdez de Castro, en estas declaraciones a Aragón TV, ha explicado que "tenemos todo preparado para que vuelva el público" y ha mostrado la indignación de LaLiga porque "la semana pasada hubo 7.000 personas en el campo del Badajoz o en El Sardinero hubiera 3.000". "¿Me quiere decir que en La Romareda no puede haber 2.000 o en El Alcoraz no puede haber 1.000?", concretó el director de relaciones institucionales de la patronal del fútbol español.

