Piqué y su última oportunidad para estar en El Clásico: vuelve a entrenar con el grupo

Gerard Piqué está intentando como loco poder estar en el partido contra el Real Madrid. El central del FC Barcelona, fuera las últimas semanas por lesión, está apurando para poder llegar en plenas condiciones a El Clásico que se disputará este sábado en el estadio Alfredo Di Stéfano y que será clave para decidir La Liga.

El central del FC Barcelona ha saltado al césped de entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la sesión preparada por Ronald Koeman para este viernes, la que será la última antes de que llegue el trascendental encuentro contra los blancos. De momento, y aunque su presencia estaba casi descartada, Piqué sigue quemando sus balas para no perderse el partido más importante de la temporada.

En el Barça siguen muy pendientes de la situación de Gerard Piqué y de su posible presencia en el duelo contra el Real Madrid. La realidad es bastante oscura para el central azulgrana, que ha estado presente en el inicio de la sesión que el conjunto blaugrana tenía prevista para la mañana de este viernes con el fin de preparar el choque contra el equipo de la capital de España.

Karim Benzema ante Gerard Piqué, en El Clásico del Camp Nou Reuters

Sin embargo, más que una buena noticia, la presencia de Piqué en el entreno se trata de la continuación de un plan en el que el jugador, el cuerpo técnico y los servicios médicos del club trazaron para intentar quemar todas las naves. Su presencia en la sesión estaba pactada y, aunque le acerca más al partido que una ausencia, ni mucho menos confirma lo que sería una buena noticia para Koeman.

Las opciones de Piqué

El técnico holandés está muy pendiente de saber si podrá contar con Piqué o no para poder trazar su plan maestro para intentar doblegar al Real Madrid. El entrenador del Barça se debate entre defensa de tres y defensa de cuatro, y en caso de estar Piqué, no sería necesario comprometer la presencia de jugadores como Frenkie de Jong en la zaga, abandonando su emplezamiento habitual en el centro del campo.

Gerard Piqué protesta una acción ante Sánchez Martínez Reuters

De momento, Piqué valorará con los médicos cuál es el estado real de su rodilla y si realmente puede estar presente en el gran partido de la jornada, en El Clásico que puede decidir gran parte de La Liga y que dejará un nuevo líder en la clasificación, al menos durante la noche del sábado al domingo. El desplome del Atlético de Madrid ha llegado hasta ese punto.

En caso de que Piqué concluya el entrenamiento con demasiadas molestias, el central azulgrana podía estudiar otra vía, más arriesgada eso sí, para estar en el duelo contra el Real Madrid. No está descartada la opción de que el central del Barça intente jugar con dolor o incluso que opte por una infiltración para intentar eludir esas molestias en la rodilla. Las rodillas están martirizando al defensor desde que cayera lesionado en el partido de ida de La Liga contra el Atlético de Madrid, lesión que se produjo en la otra pierna, no la afectada ahora. Piqué deberá probarse para ver si tiene alguna opción de estar frente al Madrid, aunque las sensaciones no son nada buenas ni esperanzadoras.

