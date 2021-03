Ansu Fati: "El fútbol es mi vida, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños"

El principio de la temporada 2020/2021 fue el inicio de la confirmación de Ansu Fati en la élite del fútbol. Se convirtió en un fijo en el Barcelona y recibió el premio de la llamada de la Selección. Sin embargo, unos meses más tarde, en noviembre, cayó lesionado de gravedad durante un partido ante el Betis de La Liga.

En el descanso de aquel encuentro, el Barça confirmó que su canterano sufría una "rotura del menisco interno de la rodilla izquierda". Comenzó así una nueva etapa en la carrera del futbolista... o más bien de una pesadilla que todavía no conoce su final. Dos operaciones llegaron después y cuando nadie lo esperaba se empezó a apuntar que tal vez debería pasar una tercera vez por quirófano.

El jugador ha buscado más opiniones para evitar volver a operarse y mientras pasa por todo esto, ha querido mandar un mensaje en sus redes sociales a sus seguidores. En este post de Instagram no solo habla del presente, sino también del pasado, cuando también estuvo un año sin jugar por lesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ansu Fati (@ansufati)

"Hace unos años, tuve una lesión grave, fractura de tibia y peroné. Estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje, me ayudó a valorar pequeños detalles. Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento, me prometí a mí mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver a hacer lo que más me gusta", comenzó escribiendo el futbolista culé.

Después, Ansu Fati señaló lo que le está tocando vivir en el presente: "Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad. Quiero dar las gracias a todas esas personas que me siguen y me apoyan diariamente. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños".

A la espera

Según se ha conocido, la rodilla de Ansu Fati continúa inflamada y será en los próximos días cuando se tome la decisión a seguir sobre cómo proceder: si operar por tercera vez o proseguir con otro tratamiento en el que no aparezca el quirófano como última solución. Lo que parece complicado, y cada vez más, es que el canterano azulgrana vuelva a jugar antes de que finalice la temporada 2020/2021.

[Más información - La vuelta de Ansu Fati con el Barça, en riesgo: baraja una tercera operación]