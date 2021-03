Furia contra Cristiano Ronaldo: "La Juventus es un equipo vergonzoso, gobernado por él"

A Cristiano Ronaldo le siguen lloviendo las críticas tras haber pasado una semana de la eliminación de la Juventus en la Champions League. El delantero portugués está en el foco y, además, se habla de que podría abandonar el equipo turinés a final de temporada, estando incluso el Real Madrid en el centro de los rumores. El último ataque que ha recibido proviene de un exfutbolista italiano.

Pasquale Bruno ha cargado contra la Juventus y la figura de Cristiano Ronaldo. No es la primera vez que lo hace, habiendo insultado al astro luso hace unos meses: "Cristiano es un ignorante. Lleva dos años en Italia y aún no ha aprendido a hablar nuestro idioma. Utiliza el español para expresarse. No respeta a sus compañeros ni a los italianos", dijo el que un día fuera jugador de la Juventus.

Pasquale Bruno no ha rebajado su discurso y tras el KO europeo de la Juventus ha vuelto a la carga con todas sus fuerzas. El exdefensor resalta lo mal que está el equipo y responsabiliza a Cristiano de la eliminación y de ser incapaz de dirigir el vestuario como la gran estrella que es: "La Juventus es un equipo vergonzoso, gobernado por Cristiano Ronaldo", ha señalado.

Cristiano Ronaldo, en un partido con la Juventus de Turín REUTERS

"Tienen un equipo vergonzoso. Bonucci y Chiellini lucen como dos fenómenos, pero ganaron nueve títulos en la cuarta liga más importante del mundo. Derrotaron a un Barcelona acabado y, al día siguiente, los periódicos escribieron que eran el equipo a seguir. Venga", añadió.

Bruno también tiene para los jefes de la Juventus: "La dirección del equipo lo está arruinando todo. Despidieron a Allegri para fichar a Sarri, pero también lo despidieron después de una temporada porque Ronaldo y sus compañeros dirigen el espectáculo. Uno tiene la sensación de que los jugadores pueden opinar, pero no es agradable. No son ellos los que deben tomar decisiones", acabó el exjugador con sus declaraciones en el programa Tiki Taka de la televisión italiana.

La ira de Cristiano

El Cagliari tuvo que pagar el fin de semana la ira de Cristiano, que herido por la eliminación de la Champions League y fastidiado por las críticas personales, le metió tres goles en media hora, el primero de cabeza, el segundo de penalti y el tercero con un potente zurdazo.

"Estaba enfadado, como todo el equipo, no pasar de ronda (en Champions contra el Oporto) nos entristeció. No habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro", dijo Pirlo al acabar el partido, al comentar el hecho de que Ronaldo prefirió no comparecer ante los micrófonos. "No, io non parlo" (No, yo no hablo), dijo en italiano Cristiano.

