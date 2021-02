2 de 9

Y Koeman estalló con las palabras de Di María:

"Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido de Champions. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro, tanta gente del PSG. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça".