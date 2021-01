Lopetegui se defiende: "No es lo mismo un guardameta que 'que te la meta un guarda'"

Julen Lopetegui habló en rueda de prensa para tratar la actualidad del Sevilla antes de su compromiso liguero de este fin de semana contra la Real Sociedad. Los hispalenses se miden a un rival directo por los puestos de cabeza y por ello, el técnico es consciente de que sus jugadores deben dar el máximo para sumar en un partido de esos que valen 'seis puntos'.

El exseleccionador nacional habló también sobre sus polémicas declaraciones tras el partido de Copa del Rey de esta misma semana ante el Linares. El entrenador del conjunto sevillista criticó la disparidad de criteriores existentes entre la Real Federación Española de Fútbol, responsable de la Copa del Rey, y LaLiga, responsable del campeonato nacional.

Lopetegui no ve lógico, entre otras cosas, la forma en la que se produce el torneo copero, ya que en su encuentro contra el Linares tuvo que ver como en vestuarios de unos 30 metros cuadrados se apiñaban hasta 50 personas, poniendo como ejemplo que luego no pueden ni desayunar todo su equipo junto. Además, también colea la polémica de la presencia de público en los modestos estadios que se han disputado los partidos de Copa, disputados siempre en el campo del equipo de menor categoría, y que en Primera División, con coliseos más grandes, no haya público.

Para explicar por qué se empleó en estos términos, el entrenador del Sevilla ha dejado una frase que ya se ha hecho viral y que sin duda coleará durante este fin de semana, ya que ha sido de lo más sonado de la previa de la jornada liguera, que arrancará esta noche con el partido que enfrentará al Celta de Vigo y al Villarreal y que estará marcada, no solo por la Covid, sino por el temporal de frío llamado Filomena.

"Yo dije exactamente lo mismo que dije el día de Lucena. Dije simplemente que el protocolo sanitario debe ser unificado. El virus no conoce de competiciones". Así de contundente se mostraba el técnico del Sevilla, que pide a las organizaciones que colaboren para encontrar una salida lo más justa y correcta posible para todos en los tiempos tan difíciles que corren.

Lopetegui se explica

"La mala interpretación... no significa lo mismo decir 'un guardameta' a 'que te la meta un guarda'. No puedes estar en la carretera de Tomares un día yendo a 30 por hora con la Policía Nacional y otro día a 140 con la Guardia Civil". De esta curiosa manera quiso explicar Lopetegui sus palabras dichas tras la victoria de su equipo frente al Linares.

Con un mensaje tan gracioso como directo que ya se ha hecho viral, Lopetegui ha dado notoriedad a un tema que lleva coleando durante toda la temporada y que ha generado intesos debates, pero que no parece tener una solución muy cercana. Algo muy similar a lo que ocurre con el regreso del público, que se produce en estadios pequeños de clubes modestos, pero no en Primera División, donde la separación entre los aficionados podría ser infinitamente mayor.

Por último, Lopetegui quiso mandar un mensaje de apoyo a todos los clubes modestos, ya que su dardo no iba dirigido contra ellos, sino contra la Real Federación Española de Fútbol: "Siento un gran respeto por todos los equipos. Vengo del barro. Llevo 40 años en el mundo profesional del fútbol y admiro a todos los vestuarios".

