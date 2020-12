¿Cuánto gana Balotelli en el Monza?: así es la nueva vida del delantero

Debut soñado el que Mario Balotelli ha tenido en el Monza. Ni cuatro minutos pasaron hasta que el veterano delantero marcó su primero gol con su nuevo equipo. A pase de Carlos Augusto, 'SuperMario' firmó su primer tanto con el Monza, fue ante el Salernitana, el líder de la Serie B.

Desde el club le ven en forma, centrado y comprometido tras la mala experiencia en el Brescia. Galliani dijo que le ha visto "muy motivado" y que "se nota que es de otra categoría ya solo tocando el balón". Polémico como pocos, Balotelli debe cumplir una serie de normas y una de ellas es vivir cerca de la ciudad deportiva del Monza.

Lo cierto es que Balotelli ha visto cómo su estatus dentro del planeta fútbol ha pegado un bajón considerable. Cuando jugaba en el Liverpool ganaba 110.000 euros a la semana, una cantidad muy lejana a la que cobra ahora en el Monza, de la segunda división italiana, que es de 220.000 euros al año. Es decir, gana al año lo que en Anfield en tan solo dos semanas.

Mario Balotelli posa con la bufanda del Monza tras su fichaje monzacalcio.com

Así lo ha revelado Il Corriere della Sera. Pero este no es el único cambio que ha sufrido 'Balo'. El delantero se quedó en el paro después de que el Brescia le despidiese por indisciplina y fue nueve meses después cuando Berlusconi y Galliani le rescataron para su Monza.

Cinco kilos menos

Para ponerse a tope físicamente tras el tiempo de inactividad, Balotelli se ha empleado a fondo, hasta el punto de que en los últimos 20 días ha perdido 5 kilos. Fue Galliani el que le puso a dieta para que recuperase la forma. Una dieta y un plan de trabajo específico que 'SuperMario' ha seguido al pie de la letra.

"Mario se ha unido a nosotros con las mejores intenciones, y ahora todo depende completamente de él", comentaba el propio Galliani sobre Balotelli, quien tenía que mandarle una foto diaria junto a la báscula para ir siguiendo la pérdida de peso del delantero al momento.

Galliani ha sido el gran artífice de la llegada de Balotelli al Monza. Ya después de anunciarse su fichaje no ocultó su alegría: "Para Mario es el último tren, ha renunciado a un buen contrato en Brasil para venir, pero se lo he dicho, le he dicho que esta es la ultimísima". "Le queremos mucho, es un jugador con unas cualidades físicas y técnicas para haber dado mucho más, tiene solamente 30 años, no entendemos por qué no puede funcionar", dijo el italiano.

[Más información - Balotelli explota tras sufrir un robo en su coche: "¡Reza para que no averigüe quién eres!"]