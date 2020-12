Simeone: "Admiro al Real Madrid y a Zidane, siempre compiten"

El Atlético de Madrid ganó al Red Bull Salzburgo, en el decisivo partido de la fase de grupos de la Champions League. Una victoria con la que el conjunto rojiblanco alcanzó el billete de los octavos de final de la máxima competición continental, aunque como segundo de su grupo, algo que le complica, y mucho, la siguiente eliminatoria.

Después de la victoria, Simeone habló ante los medios de comunicación para analizar el encuentro. Puso de relieve el buen trabajo de Carrasco, que en la primera mitad de la temporada está demostrando que es una pieza clave del esquema del Atleti. También se refirió al enfado de otros de sus jugadores por ser sustituidos, algo que le gusta porque demuestra ambición y compromiso.

El próximo sábado llega el partido ante el Real Madrid y para el conjunto merengue y Zidane solo tuvo buenas palabras: "El Madrid es un gran equipo, con un entrenador que siempre en la adversidad logra un cambio ante la responsabilidad de cualquier partido y compiten. Los admiro, porque todos los años están compitiendo y no es fácil. Ellos siempre están".

Análisis del partido

"En ningún momento pensábamos que iba a ser simple. Ya les habíamos visto el año pasado quedar fuera así en el último partido contra el Liverpool haciendo muy buen partido. Nos encontramos con un equipo con una intensidad altísima, en pasajes del primer tiempo su arranque fue muy importante y nos costó entrar en el ritmo que ellos proponían. Hubo varias faltas que cortaban nuestras contras que quedaron en ningún castigo más para ellos. Su equipo propuso ganar y nosotros buscamos los espacios para hacerle daño donde queríamos lastimar. El gol nos vino muy bien para acomodarnos y en el segundo tiempo jugamos con más criterio e intensidad con un ritmo mas alto que igualaba el de ellos".

Diego Pablo Simeone, en el banquillo del Atlético de Madrid Reuters

Al fin hubo contundencia en la Champions

"Todo lo que hemos generado contra el Lokomotiv y Bayern en los dos partidos nos pagó hoy. Unas veces generas mucho y no conviertes y otra al revés. El fútbol es maravilloso porque paga la contundencia".

Carrasco está de dulce

"El segundo tiempo de Carrasco fue fanático. Firmó un gran trabajo y tiene que seguir en esa línea. No puede bajarse en esa línea porque es donde compite muy bien, es muy importante".

Luis Suárez y Saúl se marcharon enfadados

"Es lógico, yo también saldría enojado porque todos queremos jugar 90 minutos. Los futbolistas importantes cuando les toca salir por un compañero que sale con su ilusión de hacerlo bien es normal que estén molestos, se entiende".

Rival en los octavos de final

"Pienso que de los nueve años que estoy en el club hemos clasificado ocho veces a octavos. Miro para atrás y disfruto con alegría este paso a octavos. Para mí no sigue siendo normal, es muy importante estar otro año en octavos compitiendo por estar entre los mejores. Me lleva a un momento de mucha alegría".

Derbi madrileño

"No, final a falta de tantas jornadas no lo considero absolutamente. El Madrid es un gran equipo, con un entrenador que siempre en la adversidad logra un cambio ante la responsabilidad de cualquier partido y compiten. Los admiro, porque todos los años están compitiendo y no es fácil. Ellos siempre están".

