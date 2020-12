Pirlo: "No es justo decir quién es mejor entre Cristiano y Messi"

Barcelona y Juventus de Turín se enfrentan este martes en el Camp Nou. El conjunto bianconero espera conseguir la victoria en territorio azulgrana después de caer en su estadio. En la previa del encuentro, Andrea Pirlo ha comparecido ante los medios de comunicación y ha hablado sobre el eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Además, ha adelantado que Gianluigi Buffon podría ser titular.

Estado de su equipo

"Quiero sobre todo actitud de mis jugadores. Que sepan lo que tienen que hacer para ganar. Sabemos que es muy difícil porque nos enfrentamos a un gran equipo, pero es un gran estímulo para nosotros".

Marcar tres goles en el Camp Nou

"La Champions ha demostrado que hay sorpresas. Será muy duro y difícil. Pero sabemos que podemos hacerle daño al Barcelona. En la ida por tres centímetros nos anularon tres goles. No es tan imposible hacerle tres goles al Barça en el Camp Nou".

Actitud de su vestuario

"Me quedo con la segunda parte del derbi ante el Torino. Fuimos capaces de remontar un gol en contra. Si conseguimos una remontada nos servirá para acelerar el crecimiento de nuestro equipo".

Messi se disculpa con Bonucci en el Juventus-Barcelona Reuters

¿Buffon será titular?

"Buffon está recuperado y se merece jugar contra el Barcelona".

¿Cree que el Barcelona está en crisis"

"Está en construcción como nosotros, con jugadores jóvenes y entrenador nuevo, pero no se puede decir de ninguna manera que esté en crisis".

Remontada

"Tenemos las armas para ganar al Barcelona. Sabemos que tendremos nuestras ocasiones. No tenemos nada a perder, podemos jugar a cara descubierta. Sabemos lo que hicimos mal en el partido de ida".

Ser primero de grupo

"Estos partidos son los que hacen crecer a un equipo. Es evidente que ser primero tiene sus ventajas, pero lo más importante es dar buenas sensaciones e imagen en el campo".

Fallos en la ida

"Lo hemos visto y revisado varias veces. Nos ha ayudado mucho, sobre todo en la posesión de pelota y en defensa evitar el juego entre líneas, porque en eso son muy bueno".

Cosas a mejorar

"No me gusta cuando veo a un jugador que no está al cien por cien en el campo, pero eso puede ser fruto del apretado calendario que tenemos. No me gustaría que pasara esto ante el Barcelona".

¿Quién es mejor Cristiano o Messi?

"Tiene razón Koeman. Llevan quince años dando espectáculo y repartiéndose el Balón de Oro. No sería justo decir que uno es mejor que otro".

La cara de Leo Messi tras el gol del Cádiz Reuters

¿Ve a Messi en el PSG?

"No lo sé. Pregúntele al Barcelona o al PSG".

Irregularidad del Barça en La Liga

"Es un poco extraño, pero es normal porque ha cambiado dos entrenadores en un año. Un nuevo entrenador ha de encontrar soluciones".

¿Cómo ve a Messi?

"Se encuentra en un momento particular en su vida. Sé que ha tenido algún problema este verano porque quería marchar. Más que un problema técnico, debe tener un problema mental. Pero nosotros no podemos hablar. En el campo es un fenómeno".

Cristiano, más goles en menos disparos

"Porque siempre está en el lugar correcto y en el momento correcto".

